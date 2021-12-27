Đúng 15 ngày nữa, những con giáp 'số hưởng' sau sẽ nhận LỘC TRỜI BAN, sự nghiệp bứt phá, vận đào hoa 'nở rộ'

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 12:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc trời ban, sự nghiệp bứt phá, vận đào hoa "nở rộ" đúng 15 ngày nữa.

Tuổi Dần

Trong 15 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ có một đột phá lớn xảy ra và trở nên thăng hoa giàu có. Sau những vấp ngã, bạn đã học được bài học quý giá, giúp họ nắm bắt được thời cơ và thành công vang dội vào đầu năm sau. Bất kể làm việc gì trong tương lai, bạn cũng đang dần phát triển và bước vào giai đoạn hoàng kim của đời người, nếu can đảm làm ăn lớn thì sẽ có nhiều bất ngờ nối tiếp nhau, tuổi Dần luôn tin rằng mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này làm việc thường dựa trên sự đổi mới, sáng tạo, cái khó ló cái khôn, có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Ngoài ra, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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