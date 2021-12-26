Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh 'bảo hộ', may mắn bủa vây, 'vét sạch' tiền tài của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 16:29

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được cát tinh "bảo hộ", may mắn bủa vây, "vét sạch" tiền tài của thiên hạ trong 20 ngày tới.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của con giáp may mắn này có sự hỗ trợ, nâng đỡ. Sự chăm chỉ của bạn cũng là lý do để con giáp gây ấn tượng tốt với cấp trên. Ngoài ra, bản mệnh có đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi, cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mẹo

Những người thuộc con giáp này sẽ được cát tinh chiếu rọi. Từ đó, bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Ngoài công việc, bạn có thể tìm cơ hội kinh doanh thêm để túi tiền luôn rủng rỉnh. Dù làm trong ngành nghề gì thì bạn cũng thu được nhiều lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. 

Tuy nhiên, đôi khi tuổi Mẹo không thể tránh khỏi những lúc trái gió trở trời, nên bạn cần cẩn thận chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tránh làm việc quá sức và suy nghĩ quá nhiều.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này sẽ gặp nhiều suôn sẻ và may mắn hơn, bạn sẽ nhận được sự quan tâm, chiếu cố của cấp trên. Bên cạnh đó, bạn còn được nhiều cát tinh trợ giúp, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn sẽ lên hương bất ngờ khi bạn và 1 nửa của mình đã tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, quyết định đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới, gắn bó với nhau cả đời.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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