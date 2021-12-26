Đúng 7 ngày nữa, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài 'đếm không xuể', quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 16:39

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "hổ mọc thêm cánh", tiền tài "đếm không xuể", quý nhân giúp đỡ trong 7 ngày nữa.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này có sự nghiệp khá tươi sáng, ổn định. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình thì vận may sẽ luôn mỉm cười với bạn. Được quý nhân trợ giúp, hầu như mọi công việc làm ăn của bạn đều suôn sẻ, thu về kết quả tốt, giúp bạn vươn lên và làm chủ vận mệnh của mình.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này thường được đánh giá cao ở tư duy nhanh nhạy, không thích sự cũ kỹ, cổ hủ. Họ làm việc cũng thường dựa trên sự đổi mới, sáng tạo, cái khó ló cái khôn, có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với những người cầm tinh con giáp này. Bạn liên tiếp tạo ra những đột phá mới. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền vào 'như nước', vận may 'bủa vây', tình duyên đỏ thắm đúng 7 ngày nữa.

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