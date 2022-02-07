Đúng mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp này gặp thời hoàng kim, hốt trọn lộc lá trong thiên hạ, tài vận lên hương khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 22:49

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh rực cháy vào đúng mùng 10 tháng Giêng tới, kinh doanh được đà tấn tới, sự nghiệp vững chãi như núi cao, tiền vào ào ào không lo nghĩ.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp bao dung, nhân hậu và thương người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng ra tay cứu giúp. Cũng bởi vậy nên con giáp này có vận quý nhân vượng. Tỵ thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc.

Theo tử vi, đúng mùng 10 tháng Giêng, tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Tỵ có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón. Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

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Tình hình tài chính của người tuổi Tuất vào đúng mùng 10 tháng Giêng sẽ phất lên rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình hình tài chính của người tuổi Tuất vào đúng mùng 10 tháng Giêng sẽ phất lên rõ ràng, báo hiệu 1 năm mới tràn đầy động lực và cơ hội. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập cố định, làm nhiều hưởng nhiều, không lo thiếu thốn. Nếu đã chăm chỉ, cố gắng khẳng định bản thân suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn thu nhận thành quả. Bên cạnh việc tăng lương, tăng thưởng, bạn còn có được cơ hội thăng chức.

Việc kinh doanh, buôn bán dần sôi động trở lại, thêm vào đó, bạn còn có thêm khoản nọ khoản kia nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh không lo túng thiếu. Bản mệnh không thiếu những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn, chỉ cần có đủ sự nhạy bén là nắm bắt được ngay thôi.

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Người tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà bạn vào đúng mùng 10 tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà bạn vào đúng mùng 10 tháng Giêng. Bạn được cấp trên tín nhiệm, giao cho nhiều nhiệm vụ để khẳng định năng lực bản thân. Tất nhiên, với sự thông minh sẵn có, tuổi Thân sẽ không bao giờ để vụt mất cơ hội.

Những việc được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại nào trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục. Tài vận của tuổi Thân trong thời gian này rất tốt, bạn thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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