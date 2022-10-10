Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh ngày mai (11/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí đầy nhà, quý nhân phù trợ, may mắn hanh thông, tiền - tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 17:30

Khi mặt trời lên thiên đỉnh ngày mai (11/10) là thời cơ cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Ngọ

 

Theo tử vi, người tuổi này vốn năng động, nhiệt tình và cởi mở với sự thay đổi. Họ sẽ không chịu đứng mãi một chỗ, sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá. Trong quá trình này, không thể phủ nhận tuổi Ngọ đã bỏ lỡ những cơ hội nhất định song đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống, bài học quý báu.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ ngày 11/10, người tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có thời gian tốt đẹp với nhiều thay đổi mang tính tích cực. Người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ mở ra được nhiều cơ hội tốt và phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá. Người tuổi này làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên... được cho là sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn cả. 

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh ngày mai (11/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí đầy nhà, quý nhân phù trợ, may mắn hanh thông, tiền - tình viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ mở ra được nhiều cơ hội tốt và phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn nhất thời gian tới gọi tên Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi vào ngày mai (11/10) sẽ là thăng quan, tiến chức. Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh ngày mai (11/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí đầy nhà, quý nhân phù trợ, may mắn hanh thông, tiền - tình viên mãn - Ảnh 2
Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều hào phóng, bộc trực, được lòng mọi người. Con giáp này đa phần đều thật thà, chân chất, không thích thảo mai, xu nịnh. Họ quan tâm đến người khác và sống có trách nhiệm với gia đình.

Mặt trời lên thiên đỉnh ngày thứ Ba tuần này (11/10), con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc vượng phát, vận may tăng lên. Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui. Người nào làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, công danh xuôi thuận. 

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh ngày mai (11/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí đầy nhà, quý nhân phù trợ, may mắn hanh thông, tiền - tình viên mãn - Ảnh 3
Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui. Người nào làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, công danh xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (11/10 - 15/10), 3 con giáp sự nghiệp đột phá, trúng số liền tay, rinh ngay tiền tỷ, may mắn trăm bề, hạnh phúc không ai bằng

Tử vi 5 ngày tới (11/10 - 15/10), 3 con giáp sự nghiệp đột phá, trúng số liền tay, rinh ngay tiền tỷ, may mắn trăm bề, hạnh phúc không ai bằng

Theo tử vi, 5 ngày tới (11/10 - 15/10), những người thuộc 3 con giáp này sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong vận trình, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

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