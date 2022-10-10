Tử vi 5 ngày tới (11/10 - 15/10), 3 con giáp sự nghiệp đột phá, trúng số liền tay, rinh ngay tiền tỷ, may mắn trăm bề, hạnh phúc không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân thông minh, mạnh mẽ, giao tiếp cá nhân rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng động. Họ luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng. Cùng với khả năng học hỏi cao, sự nghiệp của của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc mới, cải thiện thu nhập. Người tuổi Thân vốn dĩ thông minh, nay nhờ là việc chăm chỉ nên có thu hoạch lớn, của cải tích lũy được nhiều hơn trước.

Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10, người tuổi Thân có tài lộc đi lên, công thành danh toại. Con giáp này được quý nhân chỉ đường dẫn lối, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi này ắt sẽ thành công.

Tuổi Thìn

Trong 5 ngày tới (11 - 15/10), vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đối với người tuổi Dần, tổng thể vận trình trong 5 ngày (11/10 - 15/10) rất tốt. Đặc biệt, đường tài lộc của người tuổi Dần sẽ có chiều hướng đi lên rõ rệt.

Bản mệnh có thể chưa cảm nhận được sự thay đổi nhiều bởi khó tránh khỏi sự làm khó của tiểu nhân song nhưng vận trình của người tuổi Dần sẽ vượng phát cả về tài lộc và sự nghiệp. Thêm một chút may mắn, bản mệnh có thể gặp may mắn và “thời tới cản không nổi”, việc kinh doanh thuận lợi hanh thông, đường tài lộc nhìn chung rất suôn sẻ.

Bản mệnh có thể chưa cảm nhận được sự thay đổi nhiều bởi khó tránh khỏi sự làm khó của tiểu nhân song nhưng vận trình của người tuổi Dần sẽ vượng phát cả về tài lộc và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.