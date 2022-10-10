Kể từ ngày mai (11/10), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, giàu sang bát ngát

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 12:34

Theo tử vi, kể từ ngày mai (11/10), hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi dễ hòa đồng, nhân hậu hơn người. Họ có phong thái tự tin được nhiều người ngưỡng mộ.

Kể từ ngày mai (11/10), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, giàu sang bát ngát - Ảnh 1
Công việc làm ăn của con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận một điều mới mẻ. Họ không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn kéo "bè cánh" cùng nhau tiến bộ - Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian từ ngày mai (11/10) đến hết năm nay, công việc làm ăn của con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận một điều mới mẻ. Họ không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn kéo "bè cánh" cùng nhau tiến bộ.

Đây là giai đoạn then chốt để con giáp này thành công. Họ sẽ gặt hái những kết quả tốt trong công việc, của cải cũng thu về không ít, cuộc sống ngày càng thú vị. Người tuổi Mùi sẽ tập trung năng lượng vào việc kiếm tiền vàng thu hoạch không nhỏ. Có thể nói, đây là thời điểm tốt để con giáp này thoát nghèo và làm giàu.

Tuổi Tỵ

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn trong thời gian tới. Theo tử vi, từ ngày thứ Ba tuần này chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt.

Kể từ ngày mai (11/10), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, giàu sang bát ngát - Ảnh 2
Những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi. Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi. Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực.

 

Tuổi Dần

Kể từ ngày 11/10/2022, tài chính của người tuổi Dần cũng có những bước tiến khá đáng mừng. Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó.

Kể từ ngày mai (11/10), 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, tiền vàng đầy kho, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà, giàu sang bát ngát - Ảnh 3
Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá. Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và đánh giá cao của lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá. Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát triển thuận lợi.

Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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