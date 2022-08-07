Đúng khuya nay, 7/8: TOP 3 con giáp cuối tuần nhiều hỷ sự, Thần Tài chờ trước ngõ, vàng bạc đầy tay, tài lộc chật ních nhà, bản mệnh mau chóng giàu sang, điểm mặt trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 11:24

Khuya nay 7/8, 3 con giáp này cuối tuần nhiều hỷ sự, thần tài chờ trước ngõ, vàng bạc đầy tay, tài lộc đầy nhà, bản mệnh 'ngồi mát ăn bát vàng'.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được cát tinh Tam Hợp che chở, chỉ lối dẫn đường cho gặp rất nhiều điều may mắn. Bản mệnh có được đào hoa vượng sắc, một tình yêu như ý, hạnh phúc luôn đong đầy, gia đạo êm ấm và thuận hòa.

Nhờ Thực Thần chiếu cố, tài lộc của tuổi Dần dồi dào hơn hẳn vì đây cũng là thời điểm bạn thu được thành quả cho những công sức đã bỏ ra từ trước đó, nhiều người còn được mời đi ăn. Mới nhận lương có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, đơn giản là mua đồ ăn ngon.

Vận tình duyên của Tuổi Dần có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Chủ Nhật này Tuổi Dần sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Đúng khuya nay, 7/8: TOP 3 con giáp cuối tuần nhiều hỷ sự, Thần Tài chờ trước ngõ, vàng bạc đầy tay, tài lộc chật ních nhà, bản mệnh mau chóng giàu sang, điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Vận tình duyên của Tuổi Dần có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối tuần này công việc của Ngọ được Chính Tài nâng đỡ nên làm ăn cũng gọi là có lời, không phải lo ế ẩm. Muốn sống nhàn cũng dễ, nhưng mà nghèo, thế thôi! Vì thế nên Ngọ luôn cày cuốc cật lực kể cả ngày nghỉ để sau này có công việc ổn thỏa, không phải lo về kinh tế.

Nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đình của Ngọ tránh được những xui rủi sắp ập đến. Con giáp này có tính thương người, hay động lòng nên rất có phước, hay được người khác quý mến. Bạn biết cân bằng cảm xúc của bản thân vì biết bốc đồng chỉ thiệt thân.

Đúng khuya nay, 7/8: TOP 3 con giáp cuối tuần nhiều hỷ sự, Thần Tài chờ trước ngõ, vàng bạc đầy tay, tài lộc chật ních nhà, bản mệnh mau chóng giàu sang, điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đình của Ngọ tránh được những xui rủi sắp ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 7/8/2022 hôm nay, tuổi Dậu đón nhiều niềm vui. Tinh thần làm việc lên cao, bản mệnh không ngần ngại khó khăn mà luôn hết lòng với nhiệm vụ, luôn đảm bảo công việc đạt mức tốt nhất có thể và nhận được nhiều sự tán thưởng.

Cũng trong ngày này, người làm kinh doanh có thể phát tài ngoài ý muốn. Con đường làm ăn có nhiều bước phát triển khởi sắc. Bản mệnh hãy lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng rất tốt đẹp. Nhiều cơ hội mở ra, con giáp này dù không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng có thể gặp được người ưng ý. Đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ tiến triển rất nhanh.

Đúng khuya nay, 7/8: TOP 3 con giáp cuối tuần nhiều hỷ sự, Thần Tài chờ trước ngõ, vàng bạc đầy tay, tài lộc chật ních nhà, bản mệnh mau chóng giàu sang, điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 7/8: CÁT THẦN dự toán 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tài lộc rải đầy nhà, tiêu xài thả ga, sắm nhà mua xe, giàu nứt đố đổ vách

Đúng giờ Tý hôm nay 7/8: CÁT THẦN dự toán 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tài lộc rải đầy nhà, tiêu xài thả ga, sắm nhà mua xe, giàu nứt đố đổ vách

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 7/8, 3 con giáp này trúng số đổi đời, vận trình lên hương, mua nhà sắm xe, giàu có nhất một vùng.

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