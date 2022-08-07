Cuối ngày mai 8/8: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này đầu tuần nhiều bất ổn, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp lao dốc, kẻ tiểu nhân rình rập sau lưng

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 05:25

Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này đầu tuần ngày 8/8 gặp vận không may, rắc rối bủa vây, công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân rình rập.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 8/8/2022 của 12 con giáp, Tý Dậu Tương Phá ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống con giáp tuổi Dậu, thậm chí có thể xảy ra những xáo trộn, do đó bản mệnh nhất định không được chủ quan, lơ là một phút nào cả.

Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Dậu nên tránh xa những người tiêu cực, nhất là khi họ còn có ý định vay mượn tiền của bạn. Chớ vì quá nể hay vài ba lời dụ dỗ của họ mà cho vay tiền vào lúc này, họ có thể đẩy bạn vào khó khăn đấy.

Ngũ hành xung khắc còn kéo theo cả vận trình tình cảm của con giáp này đi xuống. Các mối quan hệ mập mờ đan xen có thể khiến cho tuổi Ngọ vướng phải vòng xoáy thị phi, vô tình gây ra những hiểu lầm không đáng có ngay khi chuyện tình của bản mệnh vẫn đang nồng thắm.

Cuối ngày mai 8/8: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này đầu tuần nhiều bất ổn, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp lao dốc, kẻ tiểu nhân rình rập sau lưng - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc còn kéo theo cả vận trình tình cảm của con giáp này đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng Thứ Hai 08/08/2022 ngày mai, Tuổi Tỵ không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tài lộc của Tuổi Tỵ trong ngày đầu tuần này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Tỵ phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Trong ngày mới, con giáp này được nhắc nhở hãy luôn nhớ giữ thái độ khiêm tốn, có như vậy mới nhận được sự tin cậy và yêu mến. Ngoài ra, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày...

Cuối ngày mai 8/8: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này đầu tuần nhiều bất ổn, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp lao dốc, kẻ tiểu nhân rình rập sau lưng - Ảnh 2
Tài lộc của Tuổi Tỵ trong ngày đầu tuần này cũng không quá dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày đầu tuần 08/08/2022 cảnh báo với Tuổi Ngọ rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Ngọ lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Thứ Hai này là một ngày không tốt với Tuổi Ngọ về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Cục diện Thủy Hỏa bất dung đe dọa không nhỏ tới vận trình tình cảm của tuổi Ngọ. Cả hai thiếu quan tâm lẫn nhau khiến mối quan hệ rơi vào tình trạng nhạt nhòa, chẳng ai buồn thay đổi hiện trạng này.

Cuối ngày mai 8/8: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này đầu tuần nhiều bất ổn, vận trình kém hanh thông, sự nghiệp lao dốc, kẻ tiểu nhân rình rập sau lưng - Ảnh 3
Thứ Hai này là một ngày không tốt với Tuổi Ngọ về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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