Cuối ngày hôm nay 6/8: 3 con giáp này mở cửa rước THẦN TÀI, vàng bạc đầy nhà, bản mệnh sung sướng như tiên, nửa đời sau phú quý tràn đầy, chẳng hề nghe đến tiếng khổ

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 12:40

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 6/8, 3 con giáp này mở cửa đón thần tài, vàng bạc chất núi, bản mệnh sung sướng như tiên, đói khổ tránh xa, ngập tràn phú quý.

Tuổi Dần

Hôm nay dự báo người tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Chính Tài cũng mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập cho Dần. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Vận trình tình cảm cũng tiến triển rất yên bình và ổn định. Con giáp này tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người đó, nhờ đó hai người có thể kề vai sát cánh cùng nhau giải quyết mọi khó khăn.

Cuối ngày hôm nay 6/8: 3 con giáp này mở cửa rước THẦN TÀI, vàng bạc đầy nhà, bản mệnh sung sướng như tiên, nửa đời sau phú quý tràn đầy, chẳng hề nghe đến tiếng khổ - Ảnh 1
Vận trình tình cảm cũng tiến triển rất yên bình và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão có khả năng được thăng chức. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, bản mệnh đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Hãy tiếp tục cố gắng để không phụ sự yêu mến của mọi người.

Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Thứ 7 này, vận trình tình duyên của tuổi Mão vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng.

Cuối ngày hôm nay 6/8: 3 con giáp này mở cửa rước THẦN TÀI, vàng bạc đầy nhà, bản mệnh sung sướng như tiên, nửa đời sau phú quý tràn đầy, chẳng hề nghe đến tiếng khổ - Ảnh 2
Thứ 7 này, vận trình tình duyên của tuổi Mão vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, nên tìm hiểu kỹ đối phương chứ không nên vội vàng đến với một ai đó. Còn nếu là người đã lập gia đình, cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Cuối ngày hôm nay 6/8: 3 con giáp này mở cửa rước THẦN TÀI, vàng bạc đầy nhà, bản mệnh sung sướng như tiên, nửa đời sau phú quý tràn đầy, chẳng hề nghe đến tiếng khổ - Ảnh 3
Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 6/8, TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, công danh xán lạn, lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan, vận trình có bước tiến triển

Đúng giờ Tý ngày mai 6/8, TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, công danh xán lạn, lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan, vận trình có bước tiến triển

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 6/8, 3 con giáp được lục hợp che chở, công danh tăng tiến, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng