Đúng giờ Tý ngày mai 6/8, TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, công danh xán lạn, lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan, vận trình có bước tiến triển

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 17:35

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 6/8, 3 con giáp được lục hợp che chở, công danh tăng tiến, lộc kinh doanh tăng ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan.

Tuổi Tuất

Lục Hợp quý nhân che chở cho người tuổi Tuất thêm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra. Công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi trong ngày này. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn nên tìm hiểu kỹ đối phương chứ không nên vội vàng đến với một ai đó. Còn nếu là người đã lập gia đình, bạn cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Đúng giờ Tý ngày mai 6/8, TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, công danh xán lạn, lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan, vận trình có bước tiến triển - Ảnh 1
Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp dẫn đường giúp vận thế tài lộc của người tuổi Hợi có nhiều điều khởi sắc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới.

Thiên Ấn cũng mang tới cho con giáp này một ngày làm việc hiệu quả. Bạn được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách, cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ. Tuy không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi nhưng những điều đó khiến bạn có thêm động lực để tiến bước tới với thành công.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Người độc thân nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác giới ngày từ cái nhìn đầu tiên nhờ vào sự duyên dáng và chân thành của mình. 

Đúng giờ Tý ngày mai 6/8, TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, công danh xán lạn, lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan, vận trình có bước tiến triển - Ảnh 2
Thiên Ấn cũng mang tới cho con giáp này một ngày làm việc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có sự hỗ trợ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi trong ngày mai cực vượng duyên. Các mối quan hệ với người xung quanh diễn ra hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Nhờ vậy, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hiệu suất được đảm bảo.

Ngày mai những chú Dê còn được Thực Thần che chở nên tài khí dồi dào, sung túc. Bạn không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có, hãy tận dụng thật tốt để tích lũy vốn, tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có đào hoa vượng. Những chuyện vui liên quan đến tình cảm giúp bạn nhanh chóng làm hòa với người ấy sau những hiểu lầm, mâu thuẫn trước đó. 

Đúng giờ Tý ngày mai 6/8, TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, công danh xán lạn, lộc kinh doanh vô ùn ùn, hợp tác rốt ráo, thu nhập khả quan, vận trình có bước tiến triển - Ảnh 3
Có sự hỗ trợ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi trong ngày mai cực vượng duyên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 6/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, vận trình gặp khó, bản mệnh có chuyện không vui

Cuối ngày mai 6/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, vận trình gặp khó, bản mệnh có chuyện không vui

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 6/8, 3 con giáp này cẩn thận trước sau khi ra đường, tiền mất tật mang, vận trình kém hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng