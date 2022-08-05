Đúng 12h trưa mai 6/8: TOP 3 con giáp được THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, sự nghiệp chạm đỉnh, phú quý vô ngần, may mắn hanh thông, tình duyên đỏ thắm

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi thứ 7 này của người tuổi Thìn che chở cho vận trình của bản mệnh nhiều điều may mắn. Công việc, sự nghiệp thuận lợi, nếu có khó khăn gì sẽ có quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ, không còn phải bận tâm quá nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người độc thân mau chóng tìm được người thương qua sự mai mối của người thân.

Không những thế quan hệ với đồng nghiệp, người thân, bạn bè khá hài hòa, tốt đẹp, gia đạo an yên. Đây là những nguồn động lực lớn lao để bản mệnh tự tin và nhiệt huyết theo đuổi những mục tiêu bản thân đã đặt ra.

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi thứ 7 này của người tuổi Thìn che chở cho vận trình của bản mệnh nhiều điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ dễ dàng, thuận lợi đủ đường. Thiên Ấn xuất hiện giúp con giáp này gặp vận may trong bất cứ lĩnh vực nào mà mình đang theo đổi. Bên cạnh đó, bản mệnh cần lập ra những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để có được những lựa chọn phù hợp cho tương lai.

Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho tuổi Tỵ. Con giáp này may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó.

Hỏa Mộc tương sinh giúp tình yêu của bạn khá thuận lợi, có những cặp đôi còn bàn tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, chắc chắn hai bạn sẽ cần ra mắt gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau. Việc này thật sự rất quan trọng và cũng là một trong những yếu tố nền tảng để bạn xây dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai.

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ dễ dàng, thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 6/8 của tuổi Thân, con đường sự nghiệp diễn ra không có gì trở ngại, bất trắc. May mắn ghé thăm giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành công việc được giao sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, bản mệnh cần đi đây đi đó để mở rộng tầm nhìn, từ đó tạo cơ hội phát triển bản thân trong tương lai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến. Người tuổi này có thể được tăng lương trong khoảng thời gian sắp tới do có sự nâng đỡ của Thực Thần.

Người tuổi Thân có một ngày khá hạnh phúc với tình cảm lứa đôi. Bạn may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh, sẻ chia bên bạn bất cứ lúc nào.

Người tuổi Thân có một ngày khá hạnh phúc với tình cảm lứa đôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo