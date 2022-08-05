Cuối ngày hôm nay 5/8: 3 con giáp công danh lao dốc bởi kẻ tiểu nhân, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định, tiền tài không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 09:22

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 5/8,3 con giáp công danh lao dốc, kẻ tiểu nhân gáng đường, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định.

Tuổi Tuất

Những dấu hiệu trong tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy trong ngày Thứ Sáu 05/08/2022 này, Tuổi Tuất không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Tại thời điểm này sẽ là tốt hơn cả nếu con giáp này tin tưởng vào chính kiến riêng của mình, ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể là sự tham khảo tạm thời dành cho bản thân trong bất kỳ tình huống nào.

Trong khoảng thời gian này Tuổi Tuất không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung. Cấp trên hay đối tác, đồng nghiệp đang có dấu hiệu không thành thật với bạn và rất có thể thành quả do Tuổi Tuất tạo được sẽ nhanh chóng bị họ chiếm đoạt một cách trắng trợn.

Trên phương diện tình cảm, nỗ lực muốn lấy lòng nửa kia xem ra chưa đủ vì không thực sự đúng cách. Con giáp này nên hiểu rằng, không phải cứ dùng cách yêu thương bản thân để chăm sóc cho người khác mà quan trọng là cần phải hiểu họ thực sự muốn gì.

Cuối ngày hôm nay 5/8: 3 con giáp công danh lao dốc bởi kẻ tiểu nhân, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định, tiền tài không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Trên phương diện tình cảm, nỗ lực muốn lấy lòng nửa kia xem ra chưa đủ vì không thực sự đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 5/8/2022 hôm nay, tuổi Thân dễ phạm sai lầm vì những đánh giá chủ quan. Do đó, đừng hùa theo số đông. Hãy độc lập trong suy nghĩ, điều đó vô cùng quan trọng nếu bản mệnh muốn có một đời sống chủ động và tích cực.

Trong ngày này, con giáp này có thẻ cảm thấy tức giận về một người không biết điều. Họ chính là nguyên nhân khiến công việc diễn ra không theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước, bản mệnh nên hạn chế việc tiếp xúc với họ, tranh cãi cũng không ích gì.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại vẫn tồn tại khúc mắc. Nếu vợ chồng bạn không hài lòng về nhau về vấn đề gì thì nên nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng, chớ bóng gió khiến đối phương khó chịu.

Cuối ngày hôm nay 5/8: 3 con giáp công danh lao dốc bởi kẻ tiểu nhân, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định, tiền tài không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại vẫn tồn tại khúc mắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 5/8/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có cảm giác làm gì cũng khó mà thuận lợi. Vậy thì thay vì cố làm thêm nhiều việc thì bản mệnh cần bình tĩnh lại để sắp xếp mọi việc một cách khoa học hơn.

Con giáp này đừng vì hoàn cảnh không như ý mà tức giận. Nếu mọi thứ đang tiến triển với tốc độ chậm chạp bản mệnh cũng đừng sốt ruột. Mọi thứ đều xảy ra có lý do của nó, vì thế hãy kiên nhẫn thì hơn.

Với người làm kinh doanh, đối thủ cũng tìm cách chơi xấu để bạn phải chịu thiệt hại về danh tiếng hoặc tiền bạc. Con giáp này cần tỉnh táo để phân biệt ai là người đáng tin cậy, đâu là nguy cơ tiềm ẩn, không nên chạy theo xu thế thị trường.

Cuối ngày hôm nay 5/8: 3 con giáp công danh lao dốc bởi kẻ tiểu nhân, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định, tiền tài không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Con giáp này đừng vì hoàn cảnh không như ý mà tức giận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Đúng 18h08 ngày mai 5/8: QUÝ NHÂN dẫn lối 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, của cải chật ních nhà, bản mệnh tiêu xài thả ga

Đúng 18h08p, quý nhân dẫn lối 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình hanh thông, may mắn đủ đầy, bản mệnh sung túc an yên.

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