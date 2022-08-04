Đúng giờ Tý ngày mai 5/8: THỰC THẦN nâng đỡ 3 con giáp này vận trình tốt đẹp, cát khí vây quanh, bản mệnh hạnh phúc vô ngần, đường tình thắm sắc, gia đạo ấm êm

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ, dễ dàng. Sự xuất hiện của Chính Ấn giúp con giáp này có những bước tiến mới trên con đường công danh của mình. Đồng thời, sự tự tin còn giúp bản mệnh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong công việc.

Tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những sự chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Những người độc thân cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Nhờ tinh thần làm việc bất kể ngày đêm mà người tuổi này có khoản thu nhập cải thiện đáng kể.

Nhờ tinh thần làm việc bất kể ngày đêm mà người tuổi này có khoản thu nhập cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 5/8/2022, tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ giúp tránh được những sai lầm không đáng có trong công việc. Những gì bản mệnh không biết sẽ có người giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình. Chớ nên giấu những yếu kém của bản thân, sự thành thật mới mang lại thuận lợi cho bản mệnh.

Con giáp này tìm thấy sự đam mê, nhiệt huyết và niềm hứng khởi trong công việc mỗi ngày, lấy điều đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Đời sống tình cảm của con giáp này vô cùng viên mãn. Đối phương mang đến nhiều niềm vui cũng như động viên, an ủi khi bản mệnh cảm thấy mệt mỏi.

May mắn hơn là vận trình tình cảm khởi sắc. Con giáp này và đối phương đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, chỉ chờ thời cơ tốt đẹp để tính đến chuyện trăm năm. Người độc thân có cơ hội làm quen nhiều đối tượng khác giới, khả năng thành đôi khá lớn.

May mắn hơn là vận trình tình cảm khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày thứ Tư 5/8/2022 này, tuổi Thân được cát tinh trợ mệnh nên khá thành công. Con giáp này là người có khả năng, có tinh thần trách nhiệm nên được cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận, tán thưởng. Thâm chí bản mệnh còn được giao thêm cho nhiều trọng trách, cần phải nỗ lực hơn.

Vận trình tài lộc cũng khá ổn, nguồn thu nhập của bản mệnh tăng tiến rõ rệ. Nhất là từ công việc làm thêm, buôn bán kinh doanh, ngoài ra con giáp này cũng tìm thấy cơ hội kiếm tiền, điều quan trọng là phải nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và giành lấy thành công cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có đào hoa vượng. Tam Hợp Quý Nhân che chở giúp người độc thân nhanh chóng tìm thấy ý trung nhân của mình trong khoảng thời gian này.

Vận trình tài lộc cũng khá ổn, nguồn thu nhập của bản mệnh tăng tiến rõ rệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo