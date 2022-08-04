Đúng 12h trưa mai 5/8: Thay thời đổi vận, 3 con giáp vận trình khởi sắc, một bước lên đời, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển, đạt được những thành tích rực rỡ trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Lục Hợp Quý Nhân nâng đỡ, giúp người độc thân có thể tìm thấy được một nửa yêu thương của mình thông qua lời giới thiệu, mai mối của người thân.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao, tương lai thăng tiến đang nằm trong tầm tay của chính bạn.

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông sáng rõ. Con giáp này nhanh chóng định hướng lại con đường của mình do có sự trợ mệnh của Tỷ Kiên. Đồng thời, bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể khẳng định năng lực của mình trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vững vàng. Người tuổi này không cần phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu, mua sắm do có nguồn thu nhập từ công việc chính khá dư dả, dồi dào.

Tam Hợp mang lại hy vọng mới trong chuyện tình cảm đối với con giáp tuổi Dần để bạn bình tĩnh hơn trong việc nên mở lòng với ai trong thời gian này. Một số cặp đôi cũng đã biết làm mới tình yêu của họ, tránh nhàm chán khi ở bên nhau quá lâu.

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông sáng rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác. Bạn có thể trở thành tấm gương sáng trong tập thể và là cánh tay đắc lực cho lãnh đạo.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Bạn có thể đặt hoàn toàn lòng tin cho nửa kia của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy ngày này mang đến cho bản mệnh cơ hội để tiếp cận với người có tầm ảnh hưởng lớn. Đừng bỏ lỡ thời cơ để học hỏi, khám phá và làm mới mình, điều này thực sự rất ý nghĩa.

Tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo