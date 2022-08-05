Cuối ngày mai 6/8: 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, vận trình gặp khó, bản mệnh có chuyện không vui

Cục diện Tương Xung có thể là nguyên nhân gây nên sóng gió cho vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Dậu. Công việc nhiều trục trặc, kết quả không như mong đợi khiến tâm tình bản mệnh bị đè nén, rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người không cùng quan điểm.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Lại thêm Kiếp Tài đe dọa, tài lộc chẳng những không có khoản thu về mà còn có nguy cơ thất thoát rất lớn vì sự chủ quan của con giáp này. Bạn đang suy nghĩ quá đơn giản, dốc tiền đầu tư cho người không đáng tin cậy, bị lợi dụng lúc nào cũng chẳng hay.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Sự tự tin quá mức vào năng lực của mình khiến cho con giáp này gặp đủ rắc rối trong thứ Bảy này. Bên cạnh đó, Tý Mão tương hình còn khiến cho bản mệnh gặp phải tai họa mà không nhận được sự giúp đỡ nào từ đồng nghiệp xung quanh.

Cục diện Tương Hại đẩy người tuổi Mão vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Trong ngày thứ 7 này, bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí rơi vào cảnh bị cô lập.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm giữa đôi bên ngày càng nguội lạnh.

Cục diện Tương Hại đẩy người tuổi Mão vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai tương đối khó khăn, vất vả. Tỷ Kiên tác động khiến cho con giáp này gặp đủ tai họa trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn gay gắt với cấp trên khiến tinh thần của bản mệnh bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó không có hứng thú để làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ. Người tuổi này cần nên học cách chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào cảnh túng thiếu, vay mượn bạn bè.

Mộc khắc Thổ khuyên bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bỏ mặc con cái tự do phát triển.

Vận trình tài lộc giậm chân tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo