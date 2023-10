Đúng khuya nay (7/11): CÁT THẦN hạ phàm, trao tận tay 3 con giáp này tiền tài, bản mệnh được đại gia gọi tên, cuối năm mua nhà tiền tỷ, sắm xế hộp hạng sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

May mắn hơn, nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng mạng lưới làm ăn của mình.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Thìn được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.