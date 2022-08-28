Đúng khuya nay 28/8: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này đường tài lộc tươi sáng, rộng đường công danh, vận trình một bước lên hương, người độc thân tìm được nửa tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 05:35

Khuya nay, tam hợp độ mệnh 3 con giáp này, đường tài lộc biến chuyển tích cực, công danh thênh thang, vận trình toả sáng, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 28/8/2022 hôm nay, tuổi Tý được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Bản mệnh là người sống biết người biết ta, hòa đồng, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bản mệnh. Có thể con giáp này sẽ gặp được quý nhân trong ngày này.

Khi bắt tay vào làm công việc gì, tuổi Tý cũng luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ, thành tích đạt được phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Con giáp này rất khinh thường những kẻ giả tạo chỉ lân la làm thân với người khác để kiếm lợi cho bản thân.

Tình duyên: Nếu đang rất thích một ai đó, bạn có thể thử bày tỏ tình cảm của mình. Bị từ chối cũng không sao cả, ít nhất bạn đã tự mình đấu tranh cho điều đó.

Đúng khuya nay 28/8: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này đường tài lộc tươi sáng, rộng đường công danh, vận trình một bước lên hương, người độc thân tìm được nửa tâm đầu ý hợp - Ảnh 1
Khi bắt tay vào làm công việc gì, tuổi Tý cũng luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp cục trợ vận nên công việc làm ăn của Tị gần đây khá tốt, nhờ quen biết nên mọi việc khá suôn sẻ. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, bạn không cần lao lực quá nhiều mà vẫn hoàn thành tốt mọi việc và được nghỉ ngơi đúng lúc.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không tệ, lúc rảnh rỗi bạn có thể tìm thêm cơ hội kiếm tiền. Mặc dù không kiếm được nhiều, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều.

Vận trình tình duyên của con giáp này rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Có những người còn bất ngờ khi biết được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh, người vẫn hay khiến bản mệnh bực tức lại chính là người luôn quan tâm và lo lắng cho bản mệnh chân thành.

Đúng khuya nay 28/8: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này đường tài lộc tươi sáng, rộng đường công danh, vận trình một bước lên hương, người độc thân tìm được nửa tâm đầu ý hợp - Ảnh 2
Vận trình tình duyên của con giáp này rất rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 28/8/2022 hôm nay, tuổi Dậu giải quyết công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần hoàn thành nốt những việc dang dở chứ không phát sinh nhiệm vụ mới. Vậy nên dù có phải làm việc trong ngày nghỉ bản mệnh cũng không chút phàn nàn.

Con giáp này sẽ đón nhiều điều tốt lành đến với mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia ngày càng sâu sắc, thân thiết, gắn bó ngọt ngào. Ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình thân cũng cực kỳ hạnh phúc.

Đường tiền bạc may mắn vì có Chính Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải chật vật vì tiền trong hôm nay, không cần phải đau đầu quá nhiều. Nhiều người có dấu hiệu được tăng lương hoặc thưởng nóng, tất cả là nhờ vào công sức của bạn chứ không hề dựa dẫm ai.

Đúng khuya nay 28/8: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này đường tài lộc tươi sáng, rộng đường công danh, vận trình một bước lên hương, người độc thân tìm được nửa tâm đầu ý hợp - Ảnh 3
Đường tiền bạc may mắn vì có Chính Tài nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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