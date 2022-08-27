Qua đêm nay, 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, xui rủi biến tan, may mắn gõ cửa, vận trình tươi sáng, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 17:40

Qua đêm nay, 3 con giáp này gặt thành quả sau khoảng thời gian khó khăn, xui rủi tránh xa, vận may tìm đến, vận trình hanh thông, tình - tiền khởi sắc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công hôm nay bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Thiên Ấn là chỉ dẫn cho người tuổi Tý thấy rằng bạn đã sẵn sàng để biến ý tưởng thành hành động. Vậy thì đây chính là cơ hội để bắt tay vào khởi xướng những gì bạn đang ấp ủ. Sự tự tin đã giúp cho bạn thành công một phần rồi đấy, vậy thì còn chần chờ gì?

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Nhưng bạn vẫn cần chủ động hơn để có thêm nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Tình yêu sẽ đến, nhưng bạn cứ lười biếng ở mãi một chỗ thì khiến cho cơ hội ít hơn, đó là điều chắc chắn.

Qua đêm nay, 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, xui rủi biến tan, may mắn gõ cửa, vận trình tươi sáng, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn hỷ sự - Ảnh 1
Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam hợp mang tới tin vui cho những cặp đôi từng bị gia đình phản đối thì nay nhiều người tuổi Hợi nhận được sự ủng hộ của người thân. Người độc thân cũng đã cởi mở hơn khi bạn nhận lời gặp gỡ đối tượng mà bạn được giới thiệu. 

Chính Quan dự báo có thể một dự án mới mẻ nào đó sẽ cho người tuổi Hợi cơ hội được làm việc nhóm, và bạn sẽ có một ngày hiệu quả hơn. Cũng nhờ thế, bạn biết cách tương tác với mọi người và giải quyết công việc sao cho mọi người có tiếng nói chung và hài lòng với kết quả cuối cùng.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, ngày mai thực hiện mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Bản mệnh có thể ưu tiên những việc vừa kể trên.

Qua đêm nay, 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, xui rủi biến tan, may mắn gõ cửa, vận trình tươi sáng, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn hỷ sự - Ảnh 2
Chính Quan dự báo có thể một dự án mới mẻ nào đó sẽ cho người tuổi HợI - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Tam Hợp cục che chở nên vận trình thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Các kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ, nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên nhé.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá ổn định khi bạn duy trì được nhiều thói quen tốt có lợi cho sức khỏe của mình. Hãy thưởng cho mình bữa ăn ngon, đừng kiêm khem quá đáng bạn nhé.

Thổ sinh Kim, người tuổi này nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng khắt khe với mọi người quá nhé.

Qua đêm nay, 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này gặt trái ngọt, xui rủi biến tan, may mắn gõ cửa, vận trình tươi sáng, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn hỷ sự - Ảnh 3
Người tuổi Dậu được Tam Hợp cục che chở nên vận trình thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 28/8, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ rơi xuống đầu, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tình duyên trên bờ rạn nứt.

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