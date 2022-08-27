Đồng hồ điểm 12h02p ngày mai 28/8: Cuối tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này phú quý lâm môn, gia đạo có chuyện vui, tài lộc chờ trước ngõ, tiền tài về tay, bản mệnh sung túc ấm êm

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công hôm nay bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Trong ngày ngũ hành Kim Thủy tương sinh, con giáp này và nửa kia sau bao hiểu lầm cuối cùng cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những lời chia sẻ động viên là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày.

Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Bản mệnh mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh.

Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong một ngày có Chính Quan hỗ trợ, người tuổi Mão gặp nhiều thuận lợi khi theo đuổi con đường công danh. Kết quả này không tự nhiên mà xảy ra vì bạn vốn là người luôn tin tưởng vào khả năng của mình và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ngũ hành tương sinh mang tới giá trị niềm tin mới cho con đường của bạn. Giấc mơ đôi khi có thể chỉ là giấc mơ, nhưng đừng quên rằng chúng cũng có thể sẽ cho bạn thêm động lực, ý tưởng thú vị cho tương lai. Vậy thì hãy nắm bắt lấy những thông điệp mà mơ ước đang khuyến khích bạn nhé.

Ngày Thổ sinh Kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với mình. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà con giáp này xứng đáng có được.

Ngũ hành tương sinh mang tới giá trị niềm tin mới cho con đường của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 28/8/2022 ngày mai, con giáp tuổi Tỵ đã tự tin hơn trước rất nhiều khi có được sự ủng hộ của cát tinh. Công việc thêm phần thuận lợi, con giáp này cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, xuất sắc đạt được chỉ tiêu được giao. Được cấp trên đánh giá cao, bạn sẽ được trao cho thêm trọng trách trong tương lai.

Ngày mai ngũ hành Thổ sinh Kim mang đến cho bản mệnh nhưng tin vui về tình cảm. Người độc thân sẽ gặp được một nửa tìm kiếm bấy lâu, bắt đầu một mối quan hệ mới. Những cặp đôi tuy bận rộn nhưng vẫn dành khoảng thời gian tĩnh cho cả hai.

Ngày mai ngũ hành Thổ sinh Kim mang đến cho bản mệnh nhưng tin vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo