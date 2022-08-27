Đúng khuya nay, 27/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình toả sáng, tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, tiền tài chất như núi, tình duyên thập phần vượng sắc

Tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình trong ngày không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bản mệnh hiểu rõ rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Chẳng những vậy, Thực Thần cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong ngày rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.

Tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình trong ngày không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 7 này được coi là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn vì bạn có thể đón nhận được những điều may mắn, tốt lành trong vận trình của mình nhờ Tam Hợp che chở. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, tình yêu đến bất ngờ mà chính bản thân bạn cũng không thể ngờ được mọi chuyện tình cờ như vậy.

Trong khi đó, các cặp đôi hay người đã có gia đình cũng trải qua một ngày ổn thỏa, từ công việc cho tới tình cảm. Tuổi Thìn có thể dành thêm chút thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm tới người thân hơn nữa để gìn giữ hạnh phúc gia đình nhé.

Bản tính hài hước và rộng rãi chính là lý do khiến bản mệnh được nhiều người yêu mến. Tuổi Thìn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Đây cũng là ngày thích hợp để mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác trong tương lai.

Thứ 7 này được coi là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày mới, tuổi Tị nhờ có Thiên Tài che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh thì dự định thuận buồm xuôi gió, cơ hội trao tay, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Hôm nay, tình hình tài lộc của tuổi Tỵ có điểm sáng. Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ các công việc làm thêm hoặc dựa vào vận may đáng ngưỡng mộ của mình.

Bạn đang có một chuyện tình cảm ngọt ngào đáng ngưỡng mộ nhờ ngũ hành tương sinh. Bạn có thể chia sẻ, tâm sự những vấn đề vướng mắc trong lòng với nửa kia để cả hai cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Dù đối phương không thể giúp đỡ bạn giải quyết thì cũng giúp bạn vơi nhẹ lòng.

Hôm nay, tình hình tài lộc của tuổi Tỵ có điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo