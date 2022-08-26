Cuối ngày mai 27/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp nay gặt trái ngọt, xui xẻo biến tan, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, tiền tài chất đầy két, bản mệnh từ nay không sợ đói khổ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 27/8/2022 ngày mai, là một ngày vui đối với tuổi Dậu làm công ăn lương. Con giáp này có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Vận trình tình cảm vui vẻ lãng mạn. Tuổi Dậu và nửa kia đều là những người sống tình cảm, ngọt ngào và chủ động trong việc hâm nóng tình cảm. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để hai người cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng giá.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì tuổi Dậu không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Con giáp này cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Vận trình tình cảm vui vẻ lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/8/2022 ngày mai, cát thần chiếu cố tuổi Tuất, giúp mở rộng được mối quan hệ hợp tác, làm ăn của mình. Những mối quan hệ ấy sẽ giúp bản mệnh kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá và trở thành con giáp giàu có.

Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Khả năng của tuổi Tuất vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết đâu.

Vận trình tình cảm ngập tràn vui vẻ. Tam Hội cho biết đây là thời điểm lý tưởng mà con giáp này có thể tìm kiếm được cảm giác yên bình, vui vẻ. Gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng để bản mệnh dốc sức cho sự nghiệp.

Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra suôn sẻ không lo. Tinh thần thoải mái giúp tuổi Thân phát huy hết năng lực cũng như trí tuệ của mình. Con giáp này có thể tìm được sự an ủi từ những người thân yêu để vượt qua các khó khăn xuất hiện trong lúc làm việc.

Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như ngày mai. Bạn có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước của mình.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể suốt thời gian qua. Cấp trên sẽ ghi nhận và trao cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo