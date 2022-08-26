Đúng giờ Tý ngày mai 27/8: TAM HỢP phù trợ, 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền tài đầy tay, công danh vụt sáng, rộng đường thăng quan, đường tình nhiều biến chuyển

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 12:22

Đúng giờ Tý ngày mai, Tam Hợp xuất hiện phù hộ 3 con giáp này phát tài phát lộc, tiền tài đầy tay, công danh một bước lên mây, đường tình nhiều biến chuyển.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra có chút tươi sáng. Tam Hội nâng đỡ dự báo về các mối quan hệ xã giao đang được cải thiện và mở rộng từng ngày. Những người làm trong lĩnh vực ngoại giao, mua bán sẽ đạt được sự thỏa hiệp vượt ngoài mong đợi.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, nếu đang bối rối trước tương lai, chưa tìm ra hướng đi cho mình, con giáp này có thể chia sẻ với cha mẹ và tham khảo ý kiến của họ.

Đúng giờ Tý ngày mai 27/8: TAM HỢP phù trợ, 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền tài đầy tay, công danh vụt sáng, rộng đường thăng quan, đường tình nhiều biến chuyển - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra có chút tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra với nhiều tin tốt. Lục Hợp chiếu mệnh giúp các cuộc đàm phán, thỏa thuận của con giáp này đạt được hiệu quả như mong đợi. Bản mệnh có thể trưởng thành cũng như sắc sảo hơn khi tầm nhìn được mở rộng và có cơ hội gặp quý nhân.

Quý nhân có thể là người con giáp này đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe, người đó sẽ chỉ có con giáp này hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão rất tốt đẹp, một phần là nhờ vào cách sống chân thật đã giúp con giáp này có những người bạn chân thành. Nhưng bản mệnh vẫn nên cẩn thận và biết từ chối khi có người muốn lợi dụng trong chuyện tiền bạc, cũng đừng để tâm tới lời chỉ trích của người khác.

Đúng giờ Tý ngày mai 27/8: TAM HỢP phù trợ, 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền tài đầy tay, công danh vụt sáng, rộng đường thăng quan, đường tình nhiều biến chuyển - Ảnh 2
Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra với nhiều tin tốt. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 27/8/2022 ngày mai, tài tinh xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Hôm nay, sự chăm chỉ của con giáp này sẽ được trả công xứng đáng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để con giáp này dư dả trong ít ngày. Bản mệnh hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mối quan hệ giữa đôi bên thật gần gũi và thân thiết như những người bạn chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy. 

Đúng giờ Tý ngày mai 27/8: TAM HỢP phù trợ, 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, cầu được ước thấy, tiền tài đầy tay, công danh vụt sáng, rộng đường thăng quan, đường tình nhiều biến chuyển - Ảnh 3
Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu hôm nay 26/8: CHÍNH TÀI nhập cục, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này rộng đường công danh, vận trình toả sáng, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh thu nhập khả quan, tiền - tình viên mãn

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