Đúng giờ Sửu hôm nay 26/8: CHÍNH TÀI nhập cục, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này rộng đường công danh, vận trình toả sáng, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh thu nhập khả quan, tiền - tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 05:35

Giờ Sửu hôm nay 26/8, 3 con giáp này rộng đường công danh, vận trình toả sáng, hợp đồng kí rốt ráo, tài chính cải thiện, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Thìn

Trong ngày thứ tư này người tuổi Thìn có thể đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Điều quan trọng là con giáp này không ngại thay đổi, dấn thân để đón những cơ hội mới. Điều tất nhiên bản mệnh sẽ phải đánh đổi một số thứ để nhận được những điều tốt đẹp hơn.

Con giáp này tìm được phương hướng phát triển mới trong tương lai, không hoài phí những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, nếu cứ mải mê chinh chiến tìm kiếm lợi danh thì đôi khi sẽ lơ là những mối quan tâm khác.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang có những dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân. Nhưng nếu muốn có tiến triển rõ ràng, con giáp này cần phải chủ động bước ra vùng an toàn và đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Chính Ấn đưa ra những chỉ dẫn để con giáp tuổi Tuất đi đúng hướng trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy tự tin hơn với năng lực khi được làm việc mình thích, nhờ đó mà dành nhiều giờ tập trung cho công việc bạn cũng không cảm thấy mệt.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh là người phòng xa nên có thể hạn chế được những rắc rối xảy ra hoặc nếu có cũng là ở mức tối thiểu. Nhất là đối với những ai tiết kiệm được một khoản thì lúc này đã thoát được những khó khăn hiện tại, đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Cục diện Tương Hội mang tới những cơ may đón nhận đào hoa cho tuổi Tuất. Con giáp này còn độc thân sẽ có thể gặp gỡ, tiếp xúc với những đối tượng khả thi mà tiến tới một mối quan hệ vững chắc hơn. Song Thủy Thổ khắc nhau có thể khiến cho những cặp đôi đã kết hôn cảm thấy chán ngán cuộc sống gia đình.

Tuổi Mùi

Con giáp này giành được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ sự quyết đoán và cứng rắn của mình. Cơ hội của mọi người là như nhau nhưng người tuổi Mùi biết được cái mình muốn và cần làm để không bỏ lỡ. Nhờ vậy bản mệnh có thể giành được vị trí xứng đáng với năng lực của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tài lộc tài của con giáp này trong ngày khá suôn sẻ, thuận lợi. Hãy tiếp tục tiết kiệm nếu như chưa có kế hoạch cho việc gia tăng tài sản. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, khi đi lại cần hết sức thận trọng để tránh va chạm nhé.

Trong khi đó các cặp đôi càng ngày càng gắn bó, mặn nồng với nhau hơn. Đôi khi mối quan hệ nảy sinh chút mâu thuẫn nhưng rồi mọi chuyện được giải quyết vô cùng nhanh gọn. Người tuổi Dậu và nửa kia đều hiểu cần phải trân trọng hạnh phúc mình đang có trong tay.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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