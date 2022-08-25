Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 26/8 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Công việc làm ăn của người tuổi này tiến triển tốt đẹp hơn bao giờ hết do có sự giúp sức của Tam Hợp. Cùng với đó, sự tập trung cao độ giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện, các chỉ số đều tốt, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng ưu tiên trong việc thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến. Cuộc sống của con giáp này “dễ thở” hơn trước đây nhờ thu về cho mình một khoản tiền thưởng khấm khá khi làm tốt công việc được giao.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đang làm việc chăm chỉ, bạn hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi và những phần thưởng, thế nên đừng bận lòng đến những điều tiếng hay những bình luận thiếu tích cực ngày hôm nay mà Tỷ Kiên đưa tới. Ai đó đang ghen tị với bạn và muốn hạ bệ bạn đấy.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh là người phòng xa nên có thể hạn chế được những rắc rối xảy ra hoặc nếu có cũng là ở mức tối thiểu. Nhất là đối với những ai tiết kiệm được một khoản thì lúc này đã thoát được những khó khăn hiện tại, đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc ấm êm. Người độc thân có cơ hội tìm được người thương nhờ sự mai mối của gia đình người thân. Mối quan hệ có thể tiến xa hơn nếu hai người cùng có cảm tình với nhau.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh là người phòng xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra dễ dàng thuận lợi. Chính Quan giúp sức nên người tuổi này có thể khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình dựa trên thực lực. Mọi người xung quanh đã bắt đầu có những đánh giá khác đi, cơ hội thăng tiến cho tuổi Sửu cũng được mở ra từ đây.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn đã hoàn thành được những điều mà bạn xem là mục tiêu trước đây sớm hơn kế hoạch. Cảm giác thật tuyệt vời, tuy nhiên hãy giữ cho mình một lập trường vững vàng và luôn có thái độ khiêm tốn nhé, điều này rất quan trọng đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tạo được thiện cảm. Thổ sinh Kim giúp người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với những người khác giới. Bản mệnh cứ việc thoải mái là chính mình và không cần phải gượng ép vì bất cứ điều gì.

Vận trình tình cảm tạo được thiện cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo