Đúng giờ Tý hôm nay 25/8: LỤC HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này phú quý hanh thông, tài lộc đủ đầy, của cải dư dôi, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 09:36

Đúng giờ Tý hôm nay 25/8, 3 con giáp này phú quý hanh thông, của cải dư dôi, vận khí tăng ngùn ngụt, tình - tiền viên mãn, bản mệnh sung túc, thăng hoa.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 25/8/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn xuất hiện lúc này cho thấy tuổi Sửu đang có lợi thế trong thời gian này. Bạn hãy mạnh dạn đổi mới và tin vào bản thân, bạn có thể phát triển nhảy vọt. Thực ra bạn đã có những chuẩn bị rất tốt, lúc này chỉ cần tập trung năng lượng để thực hiện nữa mà thôi.

Còn nếu con giáp này đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì nhiều khả năng sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tuổi Sửu có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên.

Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, bản mệnh nên từ bỏ những suy nghĩ cố hữu, cởi mở tiếp nhận những điều mới mẻ. Ngoài ra, dù là lãnh đạo hay nhân viên, bản mệnh cũng nên khiêm tốn tiếp thu góp ý của mọi người.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/8: LỤC HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này phú quý hanh thông, tài lộc đủ đầy, của cải dư dôi, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Chính Ấn xuất hiện lúc này cho thấy tuổi Sửu đang có lợi thế trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 25/8/2022 hôm nay, tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ khó khăn cũng không hề có ý định thoái thác. Con giáp này biết rằng thách thức là cơ hội để mình thể hiện bản lĩnh.

Người tuổi Ngọ nhờ có Thiên Tài soi sáng mà nhìn tới đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Bạn thấy được tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc. Một số công việc làm thêm của bạn đã bắt đầu có kết quả, thu nhập dù tăng nhẹ cũng đủ làm bạn hài lòng.  

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Tuổi Ngọ vô cùng tin tưởng vào nửa kia của mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/8: LỤC HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này phú quý hanh thông, tài lộc đủ đầy, của cải dư dôi, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Tỵ có một sức hút lớn với những mối quan hệ xung quanh. Vì vậy, hãy tận dụng khoảng thời gian này để kết giao với những người mới, hoặc gắn kết lại với những người bạn mà đã lâu bạn không dành thời gian cùng.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có ai đó gặp khó khăn. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Theo Tử vi hàng ngày, Tam Hợp xuất hiện lúc này cho thấy đây là quãng thời gian ngọt ngào dành cho người tuổi Tỵ. Chuyện tình cảm và gia đình đều chan hòa hơn trước. Người độc thân hứa hẹn có cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/8: LỤC HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này phú quý hanh thông, tài lộc đủ đầy, của cải dư dôi, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Tỵ có một sức hút lớn với những mối quan hệ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 25/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận trước sau kẻo tiền của hao mất, tài chính thâm hụt, gia đạo bất an

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