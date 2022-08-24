Cuối ngày mai 25/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tài chính thâm hụt, công danh bị kẻ tiểu nhân gáng đường, tình duyên cũng không tiến triển hơn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 20:34

Cuối ngày mai 25/8, 3 con giáp này vận trình không mấy suôn sẻ do cục diện xấu, kẻ tiểu nhân gáng đường, đào hoa xấu đến với bản mệnh.

Tuổi Thìn

Cục diện Thìn – Thìn Tự Hình là điềm báo những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với người tuổi Thìn trong ngày thứ 5 này. Bạn có xu hướng nói năng mà chẳng hề kiêng nể, dễ gây tổn thương, thậm chí phản cảm cho mọi người. Họa thị phi kéo đến cũng vì những lần bạn “vạ miệng” như vậy.

Bạn nên biết giữ miệng mình để tránh những rắc rối không đáng có. Chẳng ai đáng phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả. Đừng quá tự tin, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn như vậy chứ! Con người ai cũng có thiếu sót, hãy nhìn vào những điều tích cực thay vì chăm chăm bới móc khuyết điểm bạn nhé.

Kim khắc Mộc khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Bạn nên dùng thái độ bình tĩnh để không khiến lửa cháy đổ thêm dầu.

Cuối ngày mai 25/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tài chính thâm hụt, công danh bị kẻ tiểu nhân gáng đường, tình duyên cũng không tiến triển hơn - Ảnh 1
Kim khắc Mộc khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày mai, Thứ 5 25/08/2022, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với Tuổi Tý, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Tử vi ngày mai nhắc nhở Tuổi Tý đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

Vận đen còn bám theo bản mệnh cả trong chuyện tình cảm do tác động của ngũ hành xung khắc khiến con giáp này phải chịu nhiều nỗi ấm ức trong tình yêu đôi lứa. Bạn quá bận rộn với công việc nên không có đủ thời gian dành cho người ấy, từ đó liên tục bị đôi phương trách móc, hờn ghen. Đôi khi tuổi Tý không khỏi mệt mỏi và muốn buông xuôi. 

Cuối ngày mai 25/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tài chính thâm hụt, công danh bị kẻ tiểu nhân gáng đường, tình duyên cũng không tiến triển hơn - Ảnh 2
Vận đen còn bám theo bản mệnh cả trong chuyện tình cảm do tác động của ngũ hành xung khắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dưới tác động của Tỷ Kiên, người tuổi Tỵ có thể gặp rắc rối nếu cứ nổi nóng vô cớ với người bên cạnh. Bạn trở nên thiếu kiên nhẫn hơn hẳn so với thường ngày, làm việc đầu voi đuôi chuột. Mỗi khi cảm thấy mọi thứ không như ý, bạn sẵn sàng bỏ dở mọi thứ, không có chút trách nhiệm nào.

Tâm trạng bức xúc nóng giận sẽ khiến người tuổi này muốn tìm ai đó để giải tỏa, thế nhưng, hãy cẩn thận với những người bạn muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Nếu chia sẻ sai người, họ sẽ sử dụng chúng để chống lại bạn sau này.

Ngày Thổ khí vượng, những chú Rắn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, nhất là đường tiêu hóa, ăn uống không ngon miệng. Nếu cảm thấy quá khó chịu thì tốt nhất nên đi thăm khám để tìm hiểu kĩ càng nguyên nhân, chớ dây dưa để bệnh tình trở nặng.

Cuối ngày mai 25/8: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tài chính thâm hụt, công danh bị kẻ tiểu nhân gáng đường, tình duyên cũng không tiến triển hơn - Ảnh 3
Tâm trạng bức xúc nóng giận sẽ khiến người tuổi này muốn tìm ai đó để giải tỏa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h02p ngày mai 25/8: CÁT THẦN dự báo 3 con giáp này vận trình thăng hoa, lộc lá tá lả, thay thời đổi vận, tình - tiền viên mãn, gia đạo ấm êm

Đúng 12h02p ngày mai 25/8: CÁT THẦN dự báo 3 con giáp này vận trình thăng hoa, lộc lá tá lả, thay thời đổi vận, tình - tiền viên mãn, gia đạo ấm êm

Đúng 12h02p ngày mai 25/8, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, lộc lá tá lả, của cải dư dôi, bản mệnh sống trong sung túc ấm êm.

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