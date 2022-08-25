Cuối ngày hôm nay 25/8: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, hỷ sự chờ trước ngõ, tài lộc trải đầy nhà, vượng khí vây quanh, bản mệnh sung túc vô biên, tình - tiền viên mãn

Chính Tài mang đến cơ hội gia tăng thu nhập từ công việc phụ, đóng góp thêm một khoản kha khá giúp tài chính của bạn vững bền hơn. Tuy nhiên, vất vả và mệt mỏi hơn là điều không thể tránh khỏi, đòi hỏi bạn phải sắp xếp công việc thông minh, khoa học hơn.

Ngoài ra, tuổi Thân còn là người rất quan tâm đến con cái của mình. Con giáp này thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha, người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh.

Ngày mới báo tin mừng cho chuyện tình cảm của tuổi Thân. Sau nhiều mâu thuẫn, tranh cãi thì cuối cùng hai người cũng giải quyết được ngọn nguồn vấn đề. Sau mỗi lần như thế này, bản mệnh và nửa kia lại càng thấu hiểu nhau hơn.

Ngày mới báo tin mừng cho chuyện tình cảm của tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/8/2022 hôm nay, tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bản mệnh có thể tìm được người đồng chí hướng và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển.

Công việc có những chuyển biến tích cực. Con giáp này không ngại nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo đang đánh giá bản mệnh rất cao và cân nhắc tạo cơ hội thăng tiến.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Bạn vô cùng tin tưởng vào nửa kia của mình.

Công việc có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Quan có thể mang đến cho tuổi Tị một số thử thách nghề nghiệp, đòi hỏi bạn cần tập trung và kiên nhẫn cao độ. Nhìn ở mặt tích cực, đây cũng là cơ hội để bạn chứng minh bản lĩnh và tỏa sáng hơn.

Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Tỵ có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao.

Ngũ hành tương sinh cho thấy những ai có nửa kia sẽ được sống trong một giai đoạn viên mãn và đầm ấm, ai đang độc thân nên dành thêm thời gian để hiểu chính mình hơn.

Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Tỵ có thể khẳng định được vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo