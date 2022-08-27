Cuối ngày hôm nay 27/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, của cải trải đầy nhà, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu nứt đố đổ vách

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 27/8/2022 hôm nay, tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Con giáp này được quan tâm, chăm sóc và nửa kia sẵn sàng ở bên bản mệnh những lúc khó khăn. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có.

Thực Thần phù trợ, người tuổi Thân dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, tuổi Thân cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Trong tình thế hiện nay, bản mệnh có thể tổ chức một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Thực Thần phù trợ, người tuổi Thân dễ phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Bạn được quý nhân quan tâm nhưng cần hợp tác với đồng nghiệp, vận trình sẽ có chút xoay vần nhưng kết quả mỹ mãn. Tham gia tranh giành một mình sẽ không có lợi.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc hanh thông, nhất định bạn sẽ có cơ hội, dễ nhận được sự quan tâm của quý nhân, bản thân có lợi nhưng cần chia sẻ lợi ích với đồng nghiệp hoặc anh em, bạn bè.

Thủy sinh Mộc mang tới nhân duyên cát lành cho Hợi. Người độc thân hôm nay có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé. Buổi tối bạn có thể gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động xã hội, lớp học ngắn hạn về lĩnh vực mà bạn đang hứng thú để mở rộng mối quan hệ cho mình.

Thủy sinh Mộc mang tới nhân duyên cát lành cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 27/8/2022 hôm nay, tuổi Tỵ với bản tính tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Bản mệnh được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn và trao cho những cơ hội đáng quý.

May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh chọn ra những con đường phù hợp trong tương lai và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng một cách nhanh chóng.

Tình duyên: Rất tốt, hai người rất hợp nhau. Dù có làm gì đi chăng nữa, hai bạn chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết đối phương nghĩ như thế nào.

May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo