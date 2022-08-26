Cuối ngày mai 27/8: Ngày Hoả khắc Kim, 3 con giáp này vận trình tình cảm không quá tốt đẹp, công danh lao dốc, lời khuyên không nên nhẹ dạ cả tin và tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 15:25

Cuối ngày mai 27/8, 3 con giáp này vận trình không mấy tốt đẹp, công danh lao dốc, tiền tài bất ổn, đường tình trắc trở, người độc thân gặp đào hoa xấu.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 27/8/2022 ngày mai, tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu của cục diện tự hình. Con giáp này dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời nói khích bác của người khác. Đừng để điều này mang lại cho mình nhiều rắc rối.

Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp con giáp này tiến bộ dần dần, và nhiều khi chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen thưởng hoặc nịnh hót.

Vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn. Kiếp Tài xuất hiện cho biết có điềm báo bất hòa liên quan tới lợi ích. Các cặp đôi nên đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu cho những hy sinh cũng như những gì họ đang trải qua.

Cuối ngày mai 27/8: Ngày Hoả khắc Kim, 3 con giáp này vận trình tình cảm không quá tốt đẹp, công danh lao dốc, lời khuyên không nên nhẹ dạ cả tin và tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 27/8/2022 ngày mai, tuổi Mão dù gặp phải bất cứ khó khăn nào cũng giải quyết nhanh chóng khi tận dụng những kỹ năng sẵn có của mình. Tuy nhiên đừng vội tỏ ra kiêu ngạo, có thể bản mệnh giỏi việc này nhưng không giỏi về việc khác.

Ngày mới này, tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc, chớ nhẹ dạ cả tin. Bản mệnh cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể sẽ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc.

Vận trình tình cảm càng thêm phức tạp. Người tuổi Mão còn hạn chế trong việc dung hòa cảm xúc cá nhân nên dễ bộc lộ sự tức giận vô cớ lên người bạn đời của mình. Bản mệnh cần phải tự điều chỉnh bản thân trước khi muốn làm hòa với nửa kia.

Cuối ngày mai 27/8: Ngày Hoả khắc Kim, 3 con giáp này vận trình tình cảm không quá tốt đẹp, công danh lao dốc, lời khuyên không nên nhẹ dạ cả tin và tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Ngày mới này, tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc, chớ nhẹ dạ cả tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra không quá suôn sẻ. Tác động của Tương Phá cho biết con giáp này vì chút sơ hở mà để kẻ tiểu nhân lợi dụng, phá hoại. Bản mệnh tránh chủ quan cũng như nhẹ dạ cả tin để giảm tránh những rủi ro không đáng có này.

Vận trình tài lộc kém sắc. Bản mệnh cần tập tính tiết kiệm, chỉ mua những món đồ thật sự cần dùng đến để tránh lãng phí.

Trong ngày Hỏa khắc Kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Thân và nửa kia không quá tốt đẹp. Có thể hai người đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích.

Cuối ngày mai 27/8: Ngày Hoả khắc Kim, 3 con giáp này vận trình tình cảm không quá tốt đẹp, công danh lao dốc, lời khuyên không nên nhẹ dạ cả tin và tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Trong ngày Hỏa khắc Kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Thân và nửa kia không quá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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