Đúng giờ Tý ngày mai 28/8: CHÍNH TÀI nhập cục, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thu nhập khởi sắc, công danh có bước tiến mới, bản mệnh trên đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 11:34

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, thu nhập khởi sắc, công danh có bước tiến, thăng quan tiến chức, đứng trên đỉnh vinh quang.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 28/8/2022 ngày mai, tuổi Tỵ sẽ không gặp phải trở ngại nào, công việc cứ thế mà hanh thông suôn sẻ không ngờ. Mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ là cơ hội để con giáp này hợp tác làm ăn với những đối tác triển vọng trong tương lai.

Cát tinh tạo thêm động lực cho những người làm việc hăng say hơn, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… có thể thỏa sức sáng tạo mà không cần phải để ý đến mọi người xung quanh. Những thành tích mà đạt được sẽ khiến không ít người phải khen ngợi.

Tam Hội dự báo ngày mai sự hội ngộ sẽ đem lại những cảm xúc thật tuyệt vời, ngọt ngào cho người tuổi Tỵ. Đây là cơ hội để bạn kết nối với một người đã lâu không tương tác, thông qua đó hai người sẽ chia sẻ những khoảnh khắc thực sự ý nghĩa, thú vị bên nhau.

Đúng giờ Tý ngày mai 28/8: CHÍNH TÀI nhập cục, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thu nhập khởi sắc, công danh có bước tiến mới, bản mệnh trên đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải ngước nhìn - Ảnh 1
Tam Hội dự báo ngày mai sự hội ngộ sẽ đem lại những cảm xúc thật tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp che chở, cát thần này sẽ giúp cho công việc của người tuổi Thìn tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi.

Xem tử vi online phương Đông 12 con giáp nói rằng ngày mai, con giáp tuổi Thìn đào hoa vượng trong ngày Tam hợp ghé thăm hứa hẹn là bạn có cơ hội có một cuộc hẹn hò lãng mạn trong ngày hôm nay. Những cặp đôi nên dành thời gian để hai người có khoảng không gian riêng tư nhiều hơn.

Thiên Ấn là chỉ dẫn cho người tuổi Thìn thấy rằng bạn đã sẵn sàng để biến ý tưởng thành hành động. Vậy thì đây chính là cơ hội để bắt tay vào khởi xướng những gì bạn đang ấp ủ. Sự tự tin đã giúp cho bạn thành công một phần rồi đấy, vậy thì còn chần chờ gì?

Đúng giờ Tý ngày mai 28/8: CHÍNH TÀI nhập cục, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thu nhập khởi sắc, công danh có bước tiến mới, bản mệnh trên đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải ngước nhìn - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hợp che chở, cát thần này sẽ giúp cho công việc của người tuổi Thìn tiến triển trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng CN ngày 28/8/2022 ngày mai, cát tinh ghé thăm, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ như được trải thảm đỏ. Con giáp này dễ dàng khẳng định được năng lực cũng như vị thế của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.

Trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh, con giáp này và đối phương có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tình cảm được vun vén, đôi lứa hạnh phúc chẳng rời. Hai người có thể tự tin tiến những bước dài hơn trong mối quan hệ của mình.

Để mọi việc được thuận lợi, mưu sự thành công hơn, tuổi Ngọ có thể chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành trong ngày hôm nay. Cụ thể con giáp này có đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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