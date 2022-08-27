Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 28/8, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ rơi xuống đầu, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tình duyên trên bờ rạn nứt.
- Đúng khuya nay, 27/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình toả sáng, tin vui tới tấp, cát khí vây quanh, tiền tài chất như núi, tình duyên thập phần vượng sắc
- Cuối ngày hôm nay 27/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, của cải trải đầy nhà, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu nứt đố đổ vách
Tuổi Dần
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo CN ngày 28/8/2022 ngày mai, tuổi Dần phải tự mình vượt qua những khó khăn, trở ngại đang ngáng đường mà không có được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dường như mối quan hệ của con giáp này với bạn bè đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp trong thời điểm này.
Lại thêm hung tinh gây rối, bản mệnh nên tránh đối đầu với những người quyền cao chức trọng trong ngày này, con giáp này sẽ gặp những bất lợi không mong muốn. Tốt nhất là hãy tập trung làm tốt việc của mình, tránh xa những thị phi tai tiếng bên ngoài.
Mộc - Thổ xung khắc mang tới stress, căng thẳng khiến bạn cảm thấy không khỏe, thậm chí nó làm bạn cảm thấy thiếu năng lượng, động lực, giảm đi sức sáng tạo mà bạn từng có, từng gây ấn tượng với người khác.
Tuổi Sửu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 28/8/2022 ngày mai, hung tinh giáng mệnh, tuổi Sửu cần chú ý bảo vệ túi tiền của mình, đừng vì ham cái lợi trước mắt mà hành động liều lĩnh bất chấp những rủi ro có thể xảy ra.
Các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu cũng gặp không ít bất lợi, những hiềm khích nảy sinh khi ai cũng chỉ chăm chăm vào bản thân mình. Chưa kể có kẻ xấu bụng luôn đố kỵ ghen tị với vị thế của con giáp này, luôn tìm cơ hội nhằm chiếm đoạt những gì bản mệnh dày công có được.
Chuyện tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi và phiền muộn. Những cuộc tranh cãi nảy lửa khiến bạn không thể tưởng tượng được một ngày hai người có thể trở nên như vậy. Đôi bên không ai chịu nhường ai, dường như cả hai đều có lý do để bắt đầu cuộc tranh cãi và hành xử trái với mong muốn của nửa kia.
Tuổi Hợi
Tử vi ngày 28/8/2022 của 12 con giáp nhận thấy, trong ngày có sự xuất hiện của Kiếp Tài, đường tài lộc của người tuổi Hợi gặp khá nhiều khó khăn. Bản mệnh cần chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mù quáng khi quyết định, bạn có thể mắc phải sai lầm và đánh mất vận may tài lộc chỉ vì sự thiếu lý trí của mình.
Thổ khí vượng cho thấy có thể vì làm việc quá sức và đi ngủ quá muộn đang khiến bạn không được khỏe. Có thể sức đề kháng của bản mệnh không được đảm bảo khiến bạn dễ bị mắc bệnh.
Chuyện tình cảm của con giáp này cũng vướng vào không ít rào cản trong ngày Kim Mộc xung khắc. Nếu muốn nhận được sự chấp thuận từ gia đình, con giáp này cần phải chứng tỏ nhiều hơn, đừng vội phản ứng thái quá, chỉ khiến ấn tượng của cả hai bên thêm xấu hơn thôi.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo