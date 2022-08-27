Cuối ngày mai 28/8: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận trình thênh thang, rộng đường công danh, tài chính nhiều cải thiện, tài khoản 'ting ting' nhảy số, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, vinh hoa phú quý

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng CN ngày 28/8/2022 ngày mai, cát thần ở bên độ mệnh, tuổi Thân không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Đặc biệt là với những ai đang kinh doanh, đầu tư tự do, cơ hội đến với con giáp này chẳng phải ai cũng có được đâu, hãy biết tận dụng chúng một cách triệt để.

Ngày Thổ dưỡng cho Kim nên đường tình của bản mệnh khá suôn sẻ và thuận lợi. Đôi lứa hòa thuận, tình yêu tỏa sáng lấp lánh, mang theo nhiều động lực cho con giáp này phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống.

Tuổi Thân là người hào phóng cũng bởi vậy nên khi con giáp này cho đi một đồng thì ông trời sẽ ưu ái cho một thứ gì đó có giá trị lớn hơn rất nhiều lần. Con giáp này làm nhiều việc tốt không những giúp tâm thanh thản mà còn tạo phúc đức cho chính bản thân lẫn đời con cháu sau này.

Ngày Thổ dưỡng cho Kim nên đường tình của bản mệnh khá suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 28/8/2022 ngày mai sẽ mở đường cho tuổi Dậu tiến thêm những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Có quý nhân đưa đường chỉ lối, mọi việc sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ hơn trước nhiều lần.

Cuối tuần này, Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt dự báo ngày mai là ngày mà bạn nên nắm lấy cơ hội để có thể chia sẻ, truyền đạt những thông điệp giá trị mình muốn gửi đến ai đó. Đừng nghĩ gì thì lập tức làm như vậy, hãy tinh tế để biết được đâu là thời điểm phù hợp nhất nhé, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.

Trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Người độc thân sau những buổi gặp gỡ bạn bè cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Cả hai cùng nhau trao cho nhau niềm tin, cùng nhau tìm hiểu và có thể tiến thêm một bước.

Trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị trong CN này được Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Đây là cơ hội hiếm có nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc.

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, tuy chưa được dồi dào nhưng đủ đảm bảo cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Sức khỏe cũng được bạn lưu tâm hơn trong thời gian này.

Tình duyên của bản mệnh khá hài hòa trong ngày ngũ hành tương sinh. Người ấy là chỗ dựa vững vàng cho bản mệnh trong cuộc sống, yêu thương và tin tưởng bản mệnh bằng bất cứ giá nào. Đây là nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn lao với con giáp này.

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo