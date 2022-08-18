Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất rất thuận lợi, con giáp này vừa có năng lực, dám thử thách bản thân. Tinh thần tập trung cao độ với công việc, sẵn sàng tiến hành ngay các kế hoạch mới mà không chờ đợi thêm, bản mệnh muốn tận dụng từng giây phút để chớp lấy cơ hội và giành lợi thế cho mình.

Người có đôi có một ngày thứ 5 bình yên, ngọt ngào. Tình cảm càng ngày càng thêm nồng đượm, thời gian chỉ càng khiến cho tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau quấn quýt không rời. Ngày hai bạn bàn luận về chuyện tương lai có lẽ là chuyện không còn xa nữa.

Lục Hợp xuất hiện trong tử vi ngày thứ 5 này của người tuổi Tuất mang theo tin vui tài lộc về những cơ hội hợp tác làm ăn của con giáp này. Bản mệnh hôm nay may mắn tìm được đối tác phù hợp, đôi bên có chung lý tưởng lại bổ khuyết cho nhau, cùng nhau phát triển.

Lục Hợp xuất hiện trong tử vi ngày thứ 5 này của người tuổi Tuất mang theo tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc, con giáp này biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc được hưởng thành quả. Hãy chi tiêu khéo léo và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải quá lo lắng vì chuyện tiền bạc nữa.

Nhờ khả năng sáng tạo và quyết đoán, tuổi Ngọ có thể "cá kiếm" được nhiều tiền bạc hơn. Tuy nhiên chúng ta nên cẩn thận suy nghĩ trước khi đưa ra các quyết định tiêu dùng. Nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn và khúc mắc vì cá tính hấp tấp của mình.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tốt đẹp nhờ quý nhân che chở. Bản mệnh sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến mở rộng vô cùng. Xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể và thẳng tiến tới đích, đó là điều mà con giáp này nên làm bây giờ.

Nhờ khả năng sáng tạo và quyết đoán, tuổi Ngọ có thể "cá kiếm" được nhiều tiền bạc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Mùi đón một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách thuận lợi nhất có thể.

Tuổi Mùi nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì sẽ có nguồn thu nhập dồi dào hơn. Nhưng cơ hội chủ yếu đến từ người thân, dù sẽ vất vả hơn một chút như phải làm thêm giờ hay đi lại nhiều nhưng bản mệnh cố gắng, vì cơ hội kiếm tiền như này vốn chẳng có nhiều.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Được Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Mùi đón một ngày tràn ngập những may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo