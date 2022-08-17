Cuối ngày mai 18/8: THIÊN TÀI chỉ lối cho 3 con giáp này đến đỉnh vinh quang, công danh xán lạn, tài chính lên hương, vận trình không có gì khó khăn, đào hoa vượng sắc, bản mệnh ngập tràn niềm vui

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 18/8/2022, tuổi Mùi sẽ được tài thần chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó.

Vận trình tình cảm khởi sắc hơn trước. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân gây thương nhớ ở không ít người. Tình cảm vợ chồng cũng trở nên khăng khít, nồng nàn hơn trông thấy nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai.

Nếu tuổi Mùi đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi khởi đầu. Cát thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Đào hoa nở rộ giúp người độc thân gây thương nhớ ở không ít người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 18/08/2022, Tuổi Thân được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Thân không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Trong ngày Thổ sinh Kim, đường tình duyên của như được chắp thêm đôi cánh, tình yêu thăng hoa, đào hoa nở rộ. Người đã có đôi nhận cảm nhận được rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình, cả hai cùng chung tay đắp xây hạnh phúc đợi tới ngày chung đôi.

Trong ngày Thổ sinh Kim, đường tình duyên của như được chắp thêm đôi cánh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay Thứ Năm 18/08/2022, Tuổi Dậu sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi ngày 18/08/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Dậu trong ngày Thứ Năm này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Thổ sinh Kim, đường tình duyên của bản mệnh như được chắp thêm đôi cánh, tình yêu thăng hoa, đào hoa nở rộ. Người đã có đôi nhận cảm nhận được rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình, cả hai cùng chung tay đắp xây hạnh phúc đợi tới ngày chung đôi.

Tuổi Dậu sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo