Cuối ngày hôm nay 17/8: Cục diện Hỏa khắc Kim, CÁT THẦN khuyên 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, kẻ tiểu nhân quấy phá, vận trình không mấy suôn sẻ, tình duyên có dấu hiệu tan vỡ

Chiếu theo những dấu hiệu chiêm tinh học phương Đông, tử vi hôm nay Thứ Tư 17/08/2022 cho thấy vận trình tài lộc của Tuổi Ngọ không có nhiều biến động. Công việc không mang lại kết quả nên tài chính vẫn dậm chân tại chỗ. Đây không phải là thời điểm thuận lợi nên bản mệnh phải tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn.

Cục diện Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu.

Bên cạnh đó, hôm nay Tuổi Ngọ có thể vì sự bốc đồng của mình mà khiến cho nhiều mối quan hệ xã hội đang tốt đẹp bỗng nảy sinh rắc rối, mâu thuẫn. Con giáp này không thể hiểu được tại sao bản thân có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến vậy.

Cục diện Kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam Hội khuyến khích con giáp tuổi Tuất đối đãi lịch thiệp với mọi người xung quanh mình trong ngày hôm nay. Một nụ cười, một cái nháy mắt cũng đem đến nhiều điều đáng yêu cho tâm hồn của bạn đấy.



Tham vọng mà thiếu đi lý trí sẽ che khuất chân trời của con giáp tuổi Tuất, nhất là ảnh hưởng của Thương Quan nên bạn dễ đi sai hướng. Hãy lùi lại một bước để nhìn nhận rõ mọi việc, và rồi trời sẽ lại quang, mây tạnh mà thôi. Đừng gây áp lực cho chính mình.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật nhưng không thể nào bằng tình thân được.

Tham vọng mà thiếu đi lý trí sẽ che khuất chân trời của con giáp tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 17/8/2022, tuổi Thìn sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay, không có ai chủ động giúp đỡ con giáp này. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và tự nhắc nhở bản thân rằng thử thách hôm nay là điều bản mệnh bắt buộc phải vượt qua nếu muốn phát triển.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Dường như con giáp này đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp mình nhận ra thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục.

Trong ngày Hỏa khắc Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi Thìn không mấy êm ấm. Vợ chồng con giáp này có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Có lẽ đã lâu rồi hai người chưa bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau.

Trong ngày Hỏa khắc Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi Thìn không mấy êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo