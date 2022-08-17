Cuối ngày mai 18/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải hao mất, công danh lao dốc, tài chính có phần bất ổn

Tử vi ngày Thứ Năm 18/08/2022 cảnh báo với Tuổi Tỵ rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Tỵ lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của con giáp này không được thuận lợi nhưng đây cũng chỉ là thử thách nhỏ mà hai người cần phải trải qua. Bản mệnh cũng đừng nên lo lắng quá mà làm rùm beng mọi thứ lên, hãy cứ bình tĩnh ứng phó với mọi chuyện xảy ra.

Thứ Năm này là một ngày không tốt với Tuổi Tỵ về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Thứ Năm này là một ngày không tốt với Tuổi Tỵ về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ 5 này, người tuổi Ngọ quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực do Tỷ Kiên gây ra khiến bạn chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì vào lúc này nữa. Cái tôi cá nhân quá lớn khiến bạn trở nên bảo thủ và cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến từ những người khác, cũng không chịu sửa đổi bản thân dù mắc phải sai lầm.

Lời khuyên cho bản mệnh là cần phải cẩn thận thì hơn vì có điềm tiểu nhân vẫn đang chờ đợi thời cơ để gây khó dễ cho bạn, nhất là trong những thời điểm như hôm nay.

Vận trình tình cảm vẫn còn mâu thuẫn. Tử vi cho thấy có những hiểu lầm trong quan hệ vợ chồng không phải muốn tháo gỡ là liền tháo gỡ. Tình yêu thăng trầm là chuyện thường tình, quan trọng là có thể đồng lòng vượt qua những sóng gió này hay không.

Vận trình tình cảm vẫn còn mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 18/08/2022 ngày mai, Tuổi Mùi dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Mùi lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Mùi có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Mùi cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Trong ngày Hỏa Kim xung khắc, dù mối quan hệ tình cảm hiện tại của hai người không có mâu thuẫn nhưng cũng chưa thật sự mặn mà. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội nên duyên, có phần khó tính trong việc lựa chọn đối tượng, hầu như ai trong mắt con giáp này cũng mất điểm này điểm kia.

Người độc thân vẫn chưa có cơ hội nên duyên, có phần khó tính trong việc lựa chọn đối tượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo