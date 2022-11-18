Đúng khuya nay (18/11), NGỌC HOÀNG chiếu mệnh ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', xui rủi biến tan, gia đạo ngập hỷ sự, tin vui ồ ạt, đào hoa thắm sắc

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 15:35

Khuya nay 18/11, 3 con giáp này may mắn uống trọn phước lành Ngọc hoàng ban, gia đạo ấm êm, ngập tràn hỷ sự, cuối năm tin vui ồ ạt, tình - tiền vượng sắc.

Tuổi Hợi

Công việc thuận lợi, bạn sẽ có những suy tính kỹ càng trong công việc và hoàn thành công việc tốt đẹp. Đặc biệt nếu là lãnh đạo thì bạn rất giỏi trong việc dùng người, biết tính kế. Tuy nhiên mối quan hệ xã giao với nhân viên thì không tốt lắm do vẻ ngoài quá uy phong nghiêm nghị.

Tuổi Hợi cảm thấy tràn đầy hăng hái và có thể bắt tay vào bất cứ công việc gì. Thậm chí, bạn làm việc chẳng cần đến sự thúc giục và khích lệ của người khác. Bạn tin rằng mình sẽ gặt hái thành công đáng nể.

May mắn hơn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, dù có gặp phải bế tắc, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết.

Đúng khuya nay (18/11), NGỌC HOÀNG chiếu mệnh ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', xui rủi biến tan, gia đạo ngập hỷ sự, tin vui ồ ạt, đào hoa thắm sắc - Ảnh 1
Công việc thuận lợi, bạn sẽ có những suy tính kỹ càng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khâm phục vì vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Bạn nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những vấn đề nan giải.

Việc bạn cần làm bây giờ là đặt ra một cái đích tham vọng hơn cho bản thân, đừng vội hài lòng và quyết định giậm chân tại chỗ. Bạn vẫn còn một con đường rất dài phía trước, nếu không chịu tiến bước thì sẽ bị mọi người vượt qua đấy.

Mộc sinh Hỏa nên các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc.

Đúng khuya nay (18/11), NGỌC HOÀNG chiếu mệnh ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', xui rủi biến tan, gia đạo ngập hỷ sự, tin vui ồ ạt, đào hoa thắm sắc - Ảnh 2
Tuổi Thìn có thể khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khâm phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Hỏa khắc Kim cho thấy tuổi Ngọ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, đường sự nghiệp có nhiều may mắn hơn hẳn trước đó. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, song đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

May mắn hơn trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào công việc chính của mình. Công sức của bạn bao lâu nay đã được ghi nhận, hãy coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu trong tương lai.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho hai người tiến thật xa.

Đúng khuya nay (18/11), NGỌC HOÀNG chiếu mệnh ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', xui rủi biến tan, gia đạo ngập hỷ sự, tin vui ồ ạt, đào hoa thắm sắc - Ảnh 3
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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