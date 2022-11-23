Đúng hôm nay, thứ Tư (23/11), Thần Tài chiếu cố đường tài lộc, Phật Bà theo bước, TOP 3 con giáp 'đánh đâu trúng đó', muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, thích xe có xe, ôm túi tiền tỷ giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 00:14

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau lội ngược dòng mạnh mẽ, làm đâu thắng đó nhờ ơn trên ban phước lành. Cùng xem nhé!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh thông minh, tháo vát và vô cùng quyết đoán, linh hoạt trong công việc. Nhờ năng lực của mình, họ có thể xuất sắc đạt được các mục tiêu sự nghiệp vào hôm nay (23/11) .

Người tuổi Sửu sẽ càng phát huy được các thế mạnh của mình trong công việc, được người thân thiết xung quanh hỗ trợ. Sự nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, vận may ập đến liên tục. Nhờ vậy, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện lên một tầm cao mới.

Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Nếu chăm chỉ và nỗ lực, trong hôm nay (23/11) sẽ được thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng mà gia đình hòa hợp, yên ấm.

Đúng hôm nay, thứ Tư (23/11), Thần Tài chiếu cố đường tài lộc, Phật Bà theo bước, TOP 3 con giáp 'đánh đâu trúng đó', muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, thích xe có xe, ôm túi tiền tỷ giàu sang sung túc - Ảnh 1
Người tuổi Sửu bẩm sinh thông minh, tháo vát và vô cùng quyết đoán, linh hoạt trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng vào hôm nay (23/11), nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Mặt khác, những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh rất tốt. 

Đúng hôm nay, thứ Tư (23/11), Thần Tài chiếu cố đường tài lộc, Phật Bà theo bước, TOP 3 con giáp 'đánh đâu trúng đó', muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, thích xe có xe, ôm túi tiền tỷ giàu sang sung túc - Ảnh 2
Đúng vào hôm nay (23/11), nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh chú chó thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Con giáp này có thể sẽ đón thời gian trước khó thuận do có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên họ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Hôm nay (23/11) là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Tuất có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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