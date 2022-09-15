Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, 3 con giáp đón tin vui tài lộc ầm ầm, hóa giải vận xui, vận trình bùng nổ, tiền tỷ tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 06:24

Đây là top 3 con giáp có "số đỏ" cả về đường tình duyên lẫn sự nghiệp ngay trong hôm nay.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên. Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước. Đặc biệt, người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, 3 con giáp đón tin vui tài lộc ầm ầm, hóa giải vận xui, vận trình bùng nổ, tiền tỷ tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của tuổi Tuất đi lên không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, là thời điểm Dậu thuận lợi phát tài. Công sức, nỗ lực làm việc suốt thời gian qua của con giáp này sẽ được hồi đáp xứng đáng. Thành tích công việc xuất sắc khiến bạn được “thưởng nóng” liền tay. 

Người tuổi Dậu nếu hùn vốn kinh doanh với ai, trong hôm nay sẽ gặt hái lợi nhuận không nhỏ.

Người tuổi Dậu nam mệnh trong thời điểm này còn mở rộng được một mối quan hệ đặc biệt. Nhờ đó, con giáp này xúc tiến được công việc, ký hợp đồng hoặc đàm phán thành công. Tiền hoa hồng, lãi ròng và lợi ích từ các mối làm ăn này giá trị vượt qua kỳ vọng.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, 3 con giáp đón tin vui tài lộc ầm ầm, hóa giải vận xui, vận trình bùng nổ, tiền tỷ tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, là thời điểm Dậu thuận lợi phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, bản mệnh này được coi là cần biết nắm bắt thời điểm, tận dụng tốt những cơ hội thuận lợi mà nó mang tới, và hạn chế tối đa những tác động xấu họ có thể gặp phải.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong hôm nay, tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn. Thậm chí, họ sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn trong công việc. Tất nhiên, trước khi nhận lời, bản mệnh này cũng cần phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thì sẽ tận dụng được cơ hội 1 cách tốt nhất.

Đặc biệt, tử vi học có nói, đúng hôm nay, tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn, lợi nhuận có thể tới từ việc đầu tư hoặc được các thành viên khác trong gia đình trợ giúp. Cơ hội luôn ở rất gần họ, chỉ là họ có biết nắm bắt hay không mà thôi.

 

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, 3 con giáp đón tin vui tài lộc ầm ầm, hóa giải vận xui, vận trình bùng nổ, tiền tỷ tiêu 3 đời không hết - Ảnh 3
Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 15/9/2022, tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 7 ngày tới (15 - 21/9), con giáp nào là 'ông hoàng trúng số', vàng bạc ngập nhà, giàu sang nhất xứ?

Đúng 7 ngày tới (15 - 21/9), con giáp nào là 'ông hoàng trúng số', vàng bạc ngập nhà, giàu sang nhất xứ?

Đoán xem bạn có phải là 1 trong 3 con giáp "giàu nứt đố đổ vách" trong 7 ngày tới không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi hàng ngày 12 con giáp 3 con giáp con giáp may mắn hôm nay 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 50 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 50 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả