Đúng 2 ngày tới (15/9 - 16/9): 3 con giáp có quà bất ngờ, vận trình sáng bừng bừng, tiền vào túi ầm ầm như thác, người người ghen tỵ vì quá giàu có

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 18:05

Tử vi trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9) có 3 con giáp dưới đây nhận được lộc trời ban, cuộc sống hanh thông, viên mãn không ai sánh bằng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có tính cách hiền lành, tốt bụng, sống tình cảm và nhân hậu. Họ hào phóng và đối xử với những người xung quanh bằng sự tử tế. Người tuổi này được trời ban nhiều phúc khí. Trong quá trình trưởng thành, tuổi Mùi không ngừng cóp nhặt kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Họ dành sự quan tâm nhưng không tạo áp lực cho người khác.

Tuổi Mùi luôn hướng về gia đình, coi trọng cuộc sống tinh thần hơn vật chất. Nhờ bản tính lương thiện, nhân hậu, tuổi Mùi đi đâu cũng được mọi người yêu mến và sẵn lòng giúp đỡ. Trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9), cuộc sống của tuổi Mùi càng đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Con giáp này có thể lan tỏa phúc khí tới các thành viên trong gia đình.

Đúng 2 ngày tới (15/9 - 16/9): 3 con giáp có quà bất ngờ, vận trình sáng bừng bừng, tiền vào túi ầm ầm như thác, người người ghen tỵ vì quá giàu có - Ảnh 1
Trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9), cuộc sống của tuổi Mùi càng đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là một trong những con giáp may mắn trong 2 ngày tới đây, có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, muốn nghèo cũng khó. Trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9),  vận số người tuổi Dần như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, những ngày giữa tháng này tuổi Dần sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Dần vốn là những người không quá tham vọng, nhưng từ giờ họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Nếu còn độc thân thì người tuổi Dần chính là con giáp sẽ tìm thấy một nửa chân ái trong thời gian tới.

Đúng 2 ngày tới (15/9 - 16/9): 3 con giáp có quà bất ngờ, vận trình sáng bừng bừng, tiền vào túi ầm ầm như thác, người người ghen tỵ vì quá giàu có - Ảnh 2
Trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9), vận số người tuổi Dần như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phất lên trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9). Đầu tiên, tài lộc sẽ đến từ từ, sau đó cơ hội lớn đến giúp bạn làm mưa làm gió, kiếm được món hời lớn. Từ đây, con giáp tuổi Hợi tạm biệt những ngày tháng kém may mắn, khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, thu nhập kém cỏi. Thời gian này, những chú Heo giống như "ngựa phi nước đại", tiến nhanh về phía trước. Ngoài ra, người tuổi Hợi trong 2 ngày tới cũng có vận đào hoa hanh thông, tình duyên, phú quý đều nở rộ. 

Tuy nhiên, con giáp tuổi Hợi cũng cần kiềm chế tính nóng nẩy của mình, tránh xa những kẻ xấu xa, gần người tốt để được hỗ trợ khi cần. Bạn hãy luôn cố gắng, phấn đấu, tương lai không xa bạn sẽ gặt hái được những thành quả đặc biệt ngọt ngào. 

Đúng 2 ngày tới (15/9 - 16/9): 3 con giáp có quà bất ngờ, vận trình sáng bừng bừng, tiền vào túi ầm ầm như thác, người người ghen tỵ vì quá giàu có - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ phất lên trong 2 ngày tới (15/9 - 16/9), tình duyên, phú quý đều nở rộ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cận kề 23/8 âm lịch, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, bội thu lớn nhất năm, đếm tiền không xuể, sắm biệt thự mua xe hơi dễ như trở bàn tay

Cận kề 23/8 âm lịch, 3 con giáp đón bạc vàng ồ ạt, bội thu lớn nhất năm, đếm tiền không xuể, sắm biệt thự mua xe hơi dễ như trở bàn tay

Cận kề 23/8 âm lịch, vận may tới cửa, không gì ngăn cản được 3 con giáp sự nghiệp phát triển, tài lộc thăng tiến, cuộc sống vàng bạc đầy kho.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn 2 ngày tới 3 con giáp phát tài 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 15/9/2022 tử vi ngày 16/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 37 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 37 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 37 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả