Top 3 con giáp tài vận dâng cao, tiền bạc thênh thang, thoải mái tiêu xài, ăn sung mặc sướng, cuộc sống khởi sắc rực rỡ.
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Tuổi Mão
Tử vi nói rằng, tuổi Mão có số phất lên trông thấy. Người tuổi Mão trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con Mèo là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Mão không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.
Đúng hôm nay, vận thế của Mão hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Mão sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khoảng thời gian này bạn làm ăn tốt, tiền đổ về túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.
Do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.
Tuổi Ngọ
Ngọ tính tình tốt bụng, sống nhân nghĩa, thủy chung. Con giáp này cũng rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Người tuổi này tu dưỡng tốt, ăn nói khéo léo, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ.
Tử vi hôm nay cho biết, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều biến động tích cực, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Thời gian này, những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn, con giáp này sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực.
Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến Ngọ phát tài trong thời điểm này ngày càng tự tin hơn, giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được. Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Ngọ.
Tuổi Dần
Trời sinh những người tuổi Dần siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dần làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.
Đúng hôm nay, vận mệnh của Dần rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.
Vận khí của người tuổi Dần vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc. Chưa kể bạn còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.