Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, xin chúc mừng 3 con giáp số đỏ hơn son, đã giàu lại còn 'trúng số độc đắc' 2 lần liên tiếp trong ngày, tiền vàng dư dả, thuận lợi phát tài, phú quý không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 09:00

3 con giáp phúc khí đầy nhà, vận trình đại cát, may mắn về đường tài lộc, tiền bạc, cả đời an nhàn dư dả.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp bản lĩnh, có gan làm giàu và có khả năng ứng biến linh hoạt. Thế nên, dù trời có sập xuống thì Tuất vẫn chống đỡ thành công, cấp trên hay đồng nghiệp ai nấy đều nể trọng. Thuở thiếu thời khá vất vả nhưng hiện tại và tương lai, con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, muốn nghèo cũng không được.

Công việc của người tuổi Tuất trong hôm nay đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Được biết con giáp có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân trong ngày. Con giáp làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà. Tử vi nhắc bản mệnh cần thêm quyết đoán và sáng suốt, đưa ra quyết định nhanh chóng sẽ có được cơ hội phát tài. 

Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Tuất rũ bỏ được điềm xui, rước điều may về nhà. Với người làm nông nghiệp thì mưa thuận, gió hòa, mọi chuyện đều suôn sẻ. Đối với người làm ăn kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái, đưa về nguồn lợi đáng kể.

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, xin chúc mừng 3 con giáp số đỏ hơn son, đã giàu lại còn 'trúng số độc đắc' 2 lần liên tiếp trong ngày, tiền vàng dư dả, thuận lợi phát tài, phú quý không ngừng - Ảnh 1
Con giáp làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà, tử vi nhắc bản mệnh cần thêm quyết đoán và sáng suốt, đưa ra quyết định nhanh chóng sẽ có được cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong hôm nay vận trình rực rỡ. Công việc của con giáp sẽ sớm thu về những thành quả đáng mừng. Những cống hiến của bạn trong thời gian qua được mọi người công nhận. Vận trình tài lộc của bạn trong thời gian này vô cùng rực rỡ, con giáp được người khác mang tiền đến tận cửa. Đây có thể là do biếu tặng hay may mắn trúng thưởng. 

Hôm nay, nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng Mão sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Càng về cuối ngày càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới là phúc phần mà Mão xứng đáng nhận được.

Cuộc sống tuổi Mão có nhiều thay đổi, tuy nhiên mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuổi Mão sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực, quý nhân cũng tề tựu bên tuổi Mão giúp họ vượt qua khó khăn còn tồn đọng.

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, xin chúc mừng 3 con giáp số đỏ hơn son, đã giàu lại còn 'trúng số độc đắc' 2 lần liên tiếp trong ngày, tiền vàng dư dả, thuận lợi phát tài, phú quý không ngừng - Ảnh 2
Hôm nay, nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng Mão sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Hôm nay, con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Người tuổi Thân vận trình bay cao, tiền tài đầy đủ. Được Thần Tài độ mạng, cơ may kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bản mệnh sẽ phất lên nhanh chóng, tài chính dư dả không cần lo nghĩ.

Dưới sự dìu dắt của Thần Tài, công danh sự nghiệp của người tuổi Thân vô cùng suôn sẻ trong hôm nay. Bản mệnh vốn được đánh giá cao về năng lực làm việc cũng như tinh thần cống hiến nên cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt. Nếu biết tận dụng tốt thời cơ, con giáp nhất định sẽ phất lên chỉ trong 1 đêm.

Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 10/10/2022, xin chúc mừng 3 con giáp số đỏ hơn son, đã giàu lại còn 'trúng số độc đắc' 2 lần liên tiếp trong ngày, tiền vàng dư dả, thuận lợi phát tài, phú quý không ngừng - Ảnh 3
Dưới sự dìu dắt của Thần Tài, công danh sự nghiệp của người tuổi Thân vô cùng suôn sẻ trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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