Đúng hôm nay (24/8 âm lịch), Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tiền bạc chất thành đống, sự nghiệp có quý nhân diều bước, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới thăng hoa đủ kiểu

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 06:35

Tử vi hôm nay (24/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn có quý nhân nâng đỡ, trúng giải đặc biệt chục tỷ, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, vận trình tương lai tiền đồ xán lạn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phát huy được khả năng sáng tạo, năng lực phán đoán của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết các rắc rối trước đó và tăng tốc về đích.

Theo sách tướng số tử vi cho biết con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm quý nhân soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, từ giờ cho đến cuối năm khả năng có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương là rất cao. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Năm 2022 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp.

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Theo sách tướng số tử vi cho biết con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm quý nhân soi đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khoảng thời gian gần đây người tuổi Dậu thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (24/8 âm lịch) chính là cơ hội mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn. Trong hôm nay vận độc đắc của Dậu là rất tốt, bạn có thể thử sức mua một vài tờ vé số biết đâu giải thưởng đặc biệt đang chờ đón bạn đấy.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (24/8 âm lịch) chính là cơ hội mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi học cho biết người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Tử vi hôm nay cho biết công việc của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng.

Đặc biệt, con giáp may mắn này còn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo một mình gánh vác mọi việc. Đường tinh duyên của họ cũng gặp may mắn không kém khi những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

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Người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Qua đêm nay (18/9/2022), 'mưa tạnh mây tan', 3 con giáp tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường, sự nghiệp tiền tài rực sáng, tài lộc bùng nổ, của căn của để dồi dào

Qua đêm nay (18/9/2022), 'mưa tạnh mây tan', 3 con giáp tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường, sự nghiệp tiền tài rực sáng, tài lộc bùng nổ, của căn của để dồi dào

Tử vi 12 con giáp cho biết, qua đêm nay (18/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn tiền tài sáng chói, sự nghiệp hanh thông, tài lộc suôn sẻ, vận trình có nhiều cơ hội đổi đời.

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