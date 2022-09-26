Đúng hôm nay (1/9 âm lịch), 3 con giáp hưởng trọn đặc ân, cuộc sống đủ đầy, làm ăn tiến tới, trúng thưởng lớn

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong hôm nay (1/9 âm lịch).
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Tuổi Thân
Thân là con giáp lanh lẹ, tinh anh và có đầu óc kinh doanh. Ngay từ thuở nhỏ họ đã bộc lộ năng khiếu kiếm tiền của mình, càng lớn con giáp này càng khẳng định việc đi theo nghiệp buôn bán là đúng đắn.
Dẫu phải tự lực cánh sinh, một thân một mình đương đầu với khốn khó nơi đất khách quê người cũng không làm con giáp này nhụt chí. Ngược lại, cuộc đời càng khắc nghiệt càng khiến con giáp này quyết tâm vươn lên làm giàu, trở thành đại gia. Thân có số quý nhân nên người gặp người thương, ít khi đố kỵ hãm hại.
Trong hôm nay (1/9 âm lịch), người tuổi Thân có không gian phát triển tốt hơn, có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn. Vận đào hoa cũng le lói tin vui. Do con giáp này không giỏi giao du nên tình duyên còn lận đận.
Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ có duyên tiền bạc trong hôm nay (1/9 âm lịch). Con giáp này có vận quý nhân tốt, dù gặp khó khăn trong công việc thì cũng được người khác giúp sức tháo gỡ.
Tuổi Tỵ biết giữ gìn, vun đắp các mối quan hệ tiềm năng thì tài vận càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong hôm nay (1/9 âm lịch), con giáp này có thể nhận được các cơ hội thăng tiến, lương thưởng ngày một dồi dào.
Nếu nắm bắt cơ hội, tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều thành tựu đáng nể hơn. Ngoài ra, tuổi Tỵ không nên bỏ qua những nhân duyên tốt trên con đường tình duyên.
Tuổi Sửu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống. Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong hôm nay (1/9), vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát".
Để thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, không bị "đen tình đỏ bạc" thì cần phải cởi mở và năng tụ tập, giao lưu nhiều hơn. Có thể nói, hôm nay (1/9 âm lịch) rất may mắn với con giáp tuổi Sửu về mọi mặt. Tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho họ.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo