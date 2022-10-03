Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui

Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Tuất cảm giác hạnh phúc mà bao lâu nay bạn mong chờ, hai người dành cho nhau sự quan tâm thật lòng và cũng rất ý thức trong việc làm mới tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người để chia sẻ, trò chuyện trong lúc này.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Tuất đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời!

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ. Con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tình duyên, người độc thân khỏi lo không có người yêu khi các “vệ tinh” xung quanh bạn ngày càng tăng lên. Sức hút tự nhiên từ bạn khiến người khác không thể rời mắt.

Ngày này, bạn có thể nhận được những lời tỏ tình dễ thương. Tuy nhiên, hãy cân nhắc để chọn người thực sự phù hợp với mình. Đừng chỉ nghe mỗi con tim, cần phải dùng cả lý trí để đánh giá xem người đó có thực sự là người bạn luôn tìm kiếm hay không, đừng để vật chất làm lóa mắt.

Thực Thần xuất hiện là tín hiệu tích cực để tuổi Hợi có thể thoải mái thực hiện dự định của mình trong công việc. Nhờ thế mà bạn làm việc hăng say, nhìn chung bạn có đủ phúc lộc để vượt qua một số trở ngại nếu có trong ngày mai.

Người tuổi Hợi có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày có Chính Ấn ghé thăm, công danh của người tuổi Mùi nhờ vậy cũng rất vượng. Nhân cơ hội này, bản mệnh sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để phát huy nội lực của mình. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, dù không thành công thì chắc chắn bạn cũng sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá.

Công việc thuận lợi cũng mang lại cho những chú Dê sự an tâm và một tâm thế hoàn toàn tự tin. Bạn nhận ra rằng khi những mối quan hệ tốt thì công việc cũng vì thế mà tốt theo, và đó là động lực để bạn nỗ lực trong công việc và phát triển con đường công danh của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh đã được cải thiện rõ rệt khi bạn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho người ấy. Không những thế bạn cũng biết khơi gợi để cả hai chuyện trò, tâm sự về cuộc sống.

Ngày có Chính Ấn ghé thăm, công danh của người tuổi Mùi nhờ vậy cũng rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo