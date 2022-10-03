Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 08:23

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10, 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, tài vận sung túc, lọt mắt xanh thần tài nên của cải dư dôi, vàng bạc thênh thang.

Tuổi Tuất

Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Tuất cảm giác hạnh phúc mà bao lâu nay bạn mong chờ, hai người dành cho nhau sự quan tâm thật lòng và cũng rất ý thức trong việc làm mới tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người để chia sẻ, trò chuyện trong lúc này.

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Tuất đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời!

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui - Ảnh 1
Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ. Con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tình duyên, người độc thân khỏi lo không có người yêu khi các “vệ tinh” xung quanh bạn ngày càng tăng lên. Sức hút tự nhiên từ bạn khiến người khác không thể rời mắt.

Ngày này, bạn có thể nhận được những lời tỏ tình dễ thương. Tuy nhiên, hãy cân nhắc để chọn người thực sự phù hợp với mình. Đừng chỉ nghe mỗi con tim, cần phải dùng cả lý trí để đánh giá xem người đó có thực sự là người bạn luôn tìm kiếm hay không, đừng để vật chất làm lóa mắt.

Thực Thần xuất hiện là tín hiệu tích cực để tuổi Hợi có thể thoải mái thực hiện dự định của mình trong công việc. Nhờ thế mà bạn làm việc hăng say, nhìn chung bạn có đủ phúc lộc để vượt qua một số trở ngại nếu có trong ngày mai.

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui - Ảnh 2
Người tuổi Hợi có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày có Chính Ấn ghé thăm, công danh của người tuổi Mùi nhờ vậy cũng rất vượng. Nhân cơ hội này, bản mệnh sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để phát huy nội lực của mình. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, dù không thành công thì chắc chắn bạn cũng sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá.

Công việc thuận lợi cũng mang lại cho những chú Dê sự an tâm và một tâm thế hoàn toàn tự tin. Bạn nhận ra rằng khi những mối quan hệ tốt thì công việc cũng vì thế mà tốt theo, và đó là động lực để bạn nỗ lực trong công việc và phát triển con đường công danh của mình. 

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh đã được cải thiện rõ rệt khi bạn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho người ấy. Không những thế bạn cũng biết khơi gợi để cả hai chuyện trò, tâm sự về cuộc sống.

Đúng giờ Tý ngày mai, 4/10: PHẬT BÀ ban phát vận may, 3 con giáp phúc khí đủ đầy, lọt mắt xanh THẦN TÀI, bản mệnh không làm cũng có ăn, cuối năm hỷ sự ập đến, gia đạo tràn ngập tin vui - Ảnh 3
Ngày có Chính Ấn ghé thăm, công danh của người tuổi Mùi nhờ vậy cũng rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp được THẦN PHẬT ban thưởng, điểm mặt gọi tên phát lì xì, lộc lá tá lả, tiền đồ lên hương, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm

Cuối ngày hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp được THẦN PHẬT ban thưởng, điểm mặt gọi tên phát lì xì, lộc lá tá lả, tiền đồ lên hương, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm

Cuối ngày hôm nay 3/10, 3 con giáp này được thần phật ban thưởng, phát lì xì tiền tỷ, lộc lá tá lả, tiền tài về tay, đắc tài đắc lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý