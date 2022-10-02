Cuối ngày hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp được THẦN PHẬT ban thưởng, điểm mặt gọi tên phát lì xì, lộc lá tá lả, tiền đồ lên hương, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 21:25

Cuối ngày hôm nay 3/10, 3 con giáp này được thần phật ban thưởng, phát lì xì tiền tỷ, lộc lá tá lả, tiền tài về tay, đắc tài đắc lộc.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ được Quý Nhân nâng đỡ tận tình, giúp tìm thấy được những đối tác làm ăn tiềm năng và khách hàng phù hợp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nguồn tài chính cải thiện rõ rệt trong khoảng thời gian này do có khoản thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái. 

Kim - Thổ tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội sửa chữa những rắc rối chuyện tình cảm. Hai người chịu ngồi lại với nhau để chia sẻ, tâm sự, hiểu ra vấn đề, cùng tìm giải pháp cho mối quan hệ của mình trong tương lai.

Cuối ngày hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp được THẦN PHẬT ban thưởng, điểm mặt gọi tên phát lì xì, lộc lá tá lả, tiền đồ lên hương, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm - Ảnh 1
Kim - Thổ tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội sửa chữa những rắc rối chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng 03/10/2022 hôm nay, Tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Ngọ luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Cuối ngày hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp được THẦN PHẬT ban thưởng, điểm mặt gọi tên phát lì xì, lộc lá tá lả, tiền đồ lên hương, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm - Ảnh 2
Tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 3/10 của tuổi Mùi, con đường sự nghiệp diễn ra dễ dàng thuận lợi. Tác động của Chính Quan giúp cho người tuổi này đạt được nhiều bước tiến mới trên con đường công danh của chính mình. Qua đó, bản mệnh tìm được hướng định mới trong công việc. 

Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi nếu bạn biết nắm bắt thì thu về kha khá lợi nhuận trong hôm nay, nhất là đối với ai đang tự kinh doanh hay có công việc tự do.

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là một ngày phù hợp để gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người đã lâu bạn không hội ngộ. Ngoài ra, các chuyến đi bất ngờ sẽ đem lại cho bạn nhiều hứng khởi.

Cuối ngày hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp được THẦN PHẬT ban thưởng, điểm mặt gọi tên phát lì xì, lộc lá tá lả, tiền đồ lên hương, gia đạo thập phần sung túc, ấm êm - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là một ngày phù hợp để gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai, 3/10, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện xấu, vận trình kém suôn sẻ, tình duyên gặp rắc rối, gia đạo thêm bất an.

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