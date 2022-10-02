Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày phạm cục diện Tương Hình, sự tự tin quá mức dễ khiến bạn rơi vào trạng thái chủ quan, gặp rắc rối ngay cả trong những việc tưởng chừng đơn giản. Hãy cẩn thận hơn để tránh mất thời gian giải quyết những chuyện không đáng có.

Chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính, khiến nửa kia tổn thương.

Con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách giao tiếp, tránh làm mất lòng những ai thiện chí với mình. Kể cả là người có quyền cao chức trọng, bản mệnh cũng chớ nên coi thường người khác. Ai cũng có điểm hay đáng để bạn học tập đấy.

Chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà có dấu hiệu bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan báo hiệu nhiều rắc rối sẽ xảy ra với người tuổi Tỵ trong ngày mai. Bản mệnh có thể vướng phải mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với lãnh đạo, khiến công việc gặp trục trặc. Tuy vậy, bạn cũng không nên suy nghĩ quá bi quan.

Trước khi oán trách người khác, bản mệnh cũng cần phải xét lại chính bản thân mình để nhận ra rằng mình cần phải thay đổi những tính xấu nào, cải thiện những điểm yếu nào. Quá trình tự kiểm điểm này cũng giúp bạn tiến bộ nhanh chóng hơn.

Thổ vượng cho thấy, những người còn độc thân còn chịu tổn thương trong quá khứ đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Vậy nên cho dù có người tiếp cận đi nữa, bạn cũng tìm cách trốn tránh.

Thương Quan báo hiệu nhiều rắc rối sẽ xảy ra với người tuổi Tỵ trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Hai 03/10/2022 này cho thấy, Tuổi Hợi cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Hợi nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Hợi nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo