Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 10:22

Đúng giờ Tý hôm nay, 2/10, may mắn gõ cửa, 3 con giáp xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, phúc khí vây quanh, tiền đồ xán lạn.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh được lòng nhân viên vì sự dẫn dắt tài tình, hợp lý. Còn người làm kinh doanh sẽ tìm được đối tác, khách hàng tiềm năng nâng cao cơ hội kiếm tiền cho mình.

Vận trình tài lộc gặp may mắn. Tử vi cũng cho biết đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với mình.

Ngũ hành tương sinh chỉ lối dẫn đường cho con giáp này tìm thấy được đúng đường đi tới niềm hạnh phúc. Bản mệnh không còn tự khiến mình đau khổ về những chuyện đã qua mà đã biết sống cho hiện tại. Đừng tự ngừng hoạt động trái tim mình, bởi ai cũng xứng danh được yêu thương.

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh chỉ lối dẫn đường cho con giáp này tìm thấy được đúng đường đi tới niềm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi ngày hôm nay, Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong ngày CN này cho người tuổi Mão. Trong việc làm, bạn được cấp trên tạo điều kiện kèm theo, đồng nghiệp tương hỗ tối đa để phát huy năng lực cũng như nâng cao trình độ. Có thể nói, bạn đang ngày càng cho thấy mình là tác nhân quan trọng của tập thể. Lại thêm Thực Thần tương hỗ, đường tài lộc của con giáp này cũng vô cùng vượng phát.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Nhờ sự nhạy bén, nhanh trí mà con giáp này nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt.

Mộc - Hỏa tương sinh mang lại cơ thể khỏe mạnh, sung sức cho bản mệnh khi bạn đã duy trì được thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe trong thời gian dài. Hôm nay bạn cũng tìm được niềm vui trong việc khám phá một điều mới mẻ.  

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 2
Mộc - Hỏa tương sinh mang lại cơ thể khỏe mạnh, sung sức cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hợp mang tới những thay đổi thực sự sẽ đến trong một mối quan hệ gần gũi, thân thiết nào đó, có thể là chuyện tình cảm đôi lứa chuyển biến rất tích cực. Hãy sẵn sàng để đón nhận chúng cho tương lai tốt đẹp hơn nhé.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Chất lượng cuộc sống của con giáp này được nâng cao thấy rõ nhờ nguồn thu nhập ổn định.

Hỏa - Thổ tương sinh mang tới tin vui về chuyện tình cảm cho bản mệnh, nhất là người độc thân biết mở lòng mình hơn trong thời gian qua thì lúc này dễ tìm được một nửa ưng ý. Các cặp đôi có cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong thời gian này.

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 3
Hỏa - Thổ tương sinh mang tới tin vui về chuyện tình cảm cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h02p trưa nay 2/10: TOP 3 con giáp vận trình đỏ thắm, may mắn bám gót, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, công danh vượng sắc, tình - tiền thăng hoa

Đúng 12h02p trưa nay 2/10: TOP 3 con giáp vận trình đỏ thắm, may mắn bám gót, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, công danh vượng sắc, tình - tiền thăng hoa

Tử vi dự đoán vào đúng 12h02 hôm nay, 3 con giáp này vận trình đỏ thắm, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa, viên mãn.

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