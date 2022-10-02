Đúng giờ Tý ngày mai 3/10: CHIÊM TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này may mắn đủ đường, có điềm báo tài lộc, của cải bày ra trước mắt, vàng bạc đầy tay, vận trình thắm sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA'

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 17:35

Đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này may mắn đủ đường, điềm báo tài lộc đến, của cải về tay, vàng bạc bày ra trước mắt.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn cho thấy người tuổi Tỵ có một ngày làm việc thuận lợi. Bạn thể hiện được bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sẵn sàng giúp đỡ cả mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu đang đứng ở cương vị lãnh đạo, bạn là người được nhân viên tin tưởng và tôn trọng, có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Với lòng khoan dung, độ lương, quan tâm đến đời sống cấp dưới, bạn có thể sắp xếp mọi người vào đúng vị trí phù hợp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp vận may. Tam Hội nâng đỡ giúp tuổi này chủ động hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ quanh mình, từ đó tạo tiền đề cho việc tìm kiếm được một nửa yêu thương cho mình. 

Đúng giờ Tý ngày mai 3/10: CHIÊM TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này may mắn đủ đường, có điềm báo tài lộc, của cải bày ra trước mắt, vàng bạc đầy tay, vận trình thắm sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 1
Nếu đang đứng ở cương vị lãnh đạo, bạn là người được nhân viên tin tưởng và tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của bạn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hãy tự tin nhận nhiệm vụ.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thân ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Đúng giờ Tý ngày mai 3/10: CHIÊM TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này may mắn đủ đường, có điềm báo tài lộc, của cải bày ra trước mắt, vàng bạc đầy tay, vận trình thắm sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 2
Vận trình tình cảm của Tuổi Thân ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Quan báo hiệu những điều tốt lành đến với người tuổi Hợi. Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mà được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Vì thế, nếu như vẫn còn trẻ, bản mệnh đừng nên ngại vất vả, khó khăn nhất thời. Dù đối diện với tình huống nào, hãy bình tĩnh nghĩ cách giải quyết và tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, chắc chắn bạn sẽ vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình, dù là người bận rộn đến mấy. Bạn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được.

Đúng giờ Tý ngày mai 3/10: CHIÊM TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này may mắn đủ đường, có điềm báo tài lộc, của cải bày ra trước mắt, vàng bạc đầy tay, vận trình thắm sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 3
Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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